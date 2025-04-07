Десять главных сериалов апреля

Середина весны — время цветения первых растений, явления неизвестных вирусов и, конечно, торжества стриминговых сервисов, которые решили в течение одного месяца вывалить на зрителей чуть ли не все самые ожидаемые сериалы года. Публику ждут вторые сезоны «Андора», «Одних из нас» и «Репетиции», возвращение «Черного зеркала» и финал «Рассказа служанки». Российские стриминги порадуют комедией с Нагиевым и Лапенко, а также мистическим триллером о трех друзьях с суперспособностями. Лучшие сериалы апреля — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

© Lenta.ru

«Актерище»

BadComedian, ты это видел? Звездный актер Вячеслав Третьяков живет свою лучшую жизнь, добившись успеха во всем. Одно не дает ему покоя — ругательные рецензии молодого кинокритика Никиты Кисляка. В попытке проучить наглеца и заставить его удалить критические обзоры, Вячеслав срывается на рукоприкладство. Теперь у Никиты есть рычаг давления на артиста. Что он заставит его делать? Комедия с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко уже победила зимой на фестивале Original+ в главной номинации «Оригинальный сериал», теперь же оценить ее могут все желающие. Режиссером выступил Дмитрий Невзоров («Дядя Леша», «Кибердеревня»).

Премьера — 1 апреля в Kion

Сюжет этого сериала определенно был выкован в самых брутальных сценарных комнатах Amazon, а огня поддавал сам Джефф Безос в ковбойской шляпе, размахивая американским флагом. Некогда успешный охотник за преступниками и должниками Хаб был убит на задании. Его душа отправляется гнить прямиком в ад, но время для вечных мук еще не настало — сам дьявол воскрешает его, возложив на усопшего особую миссию. Теперь Хаб будет выслеживать и возвращать в ад демонов-беглецов. Попутно воскресший попытается искупить грехи, восстановить потерянные связи с близкими, вернуть свою любовь и стать самым известным кантри-музыкантом на континенте. Главную роль в этом безумном экшен-хорроре исполнил легендарный Кевин Бэйкон («Таинственная река», «Невидимка»), а шоураннером выступил Грэйнджер Дэвид («Председатель»).

Премьера — 3 апреля на Prime Video

«Пульс» / Pulse

В это трудно поверить (мы на всякий случай не будем), но за все время своего существования Netflix не выпускал собственных больничных производственных драм — до сих пор. «Пульс» расскажет о молодой сотруднице скорой помощи Денни, которая переводится в один из самых загруженных травматологических центров Майами. Трудности в освоении на новом месте, неожиданный бурный и запутанный роман с коллегой — все это ей придется пережить, пока на Флориду обрушивается страшный ураган. Словом, Денни предстоит испытание всех ее профессиональных и личностных качеств. Главную роль исполнила Уилла Фицджералд («Крик», «Джек Ричер»), одним из создателей выступил соавтор культового «Остаться в живых» Карлтон Кьюз.

Премьера — 3 апреля на Netflix

«Гипнозис»

Жили-были три друга: детектив, читающий мысли, адвокат, видящий будущее, и священник, читающий прошлое людей. С такими любопытными сверхспособностями приятели мало в чем нуждаются и живут в свое удовольствие — пока на горизонте не появляется человек из их прошлого, который собирается отомстить за какой-то старый грешок. Главные роли в мистическом триллере исполнили Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро, а режиссером выступил Тимофей Жалнин («Внутри Лапенко»).

Премьера — 3 апреля в Okko

Пятнадцатикратный лауреат премии «Эмми», который выходит аж с 2017 года, наконец добрался до финала: шестой сезон антиутопии по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд станет последним. В главной роли в этих хрониках тоталитарного постапокалиптического патриархата — все та же бессменная Элизабет Мосс, а вот шоураннер пяти предыдущих сезонов Брюс Миллер теперь отошел от дел, занявшись спин-оффом под названием «Заветы». Его место заняли Эрик Тачмен и Ялинь Чанг, которые раньше работали над проектом в качестве сценаристов и исполнительных продюсеров.

Премьера — 8 апреля на Hulu

«Черное зеркало» / Black Mirror

Сатирическая хоррор-антология Чарли Брукера возвращается не просто с седьмым сезоном, но также с сиквелом одного из самых крутых эпизодов (речь про «USS Каллистер»), — и с Питером Капальди, Иссой Рэй и Полом Джиаматти в главных ролях. В шестом сезоне проект стал понемногу отходить от привычной эксплуатации технофобии и превратился в кровавый хоррор с серийными убийцами, оборотнями, демонами и прочей мистикой. Посмотрим, продолжит ли «Черное зеркало» тот же тематический разворот и в новых сериях.

Премьера — 10 апреля на Netflix

«Одни из нас» / The Last of Us

Постапокалиптический блокбастер по мотивам одноименной видеоигры возвращается с вторым сезоном, действие которого развернется через пять лет после событий первого. Вышедшие в 2023-м «Одни из нас» оказались одной из самых нестандартных адаптаций видеоигр уже хотя бы потому, что цитировали первоисточник почти слово в слово, лишь изредка дополняя сюжет оригинала новым контекстом. Каким будет второй сезон — главная интрига. По словам шоураннера Крэйга Мазина, он будет «радикально другим» по сравнению с предшественником. К своим ролям, впрочем, вернутся и Бела Рамзи, и Педро Паскаль.

Премьера — 13 апреля на Max

«Репетиция» / The Rehearsal

Мы, может, и не живем в симуляции, зато Нэйтан Филдер создал ее себе самостоятельно. До легкого сумасшествия смелый телеэксперимент именитого актера, сценариста и режиссера возвращается с вторым сезоном. В «Репетиции» Филдер, работавший над хитовыми «Полезными советами от Джона Уилсона» и «Нэйтан спешит на выручку», помогает обычным людям справиться со стрессовыми ситуациями, сначала симулируя и разыгрывая их с помощью актеров. Один из главных вопросов, который поднимает сериал: действительно ли можно подготовиться к реальной жизни? Во втором сезоне эксперимент усложняется: теперь Филдер параллельно помощи новым участникам будет наблюдать, как другие актеры исполняют его роль в параллельных симуляциях. Словом, даже не репетиция, а рекурсия!

Премьера — 20 апреля на Max

«Андор» / Andor

Печальный финал истории солдата Сопротивления Кассиана Андора известен всем зрителям «Изгоя-один». Несмотря на это, возвращение «Андора» Тони Гилроя вполне может оказаться одним из самых интересных сериалов года. Особенно учитывая, что первый сезон был безоговорочно лучшим из всех недавних проектов во вселенной «Звездных войн». Сюжет «Андора» все так же посвящен превращению заглавного героя из мелкого воришки в большого революционера. В главной роли — Диего Луна, которому подыграют Форест Уитакер, Бен Мендельсон, Алан Тьюдик и Женевьев О’Рейли.

Премьера — 22 апреля на Disney+

«Этуаль» / Étoile

В анонсе этого проекта на самом деле достаточно двух слов: Шарлотта Генсбур. Не достаточно? Тогда так: Шарлотта Генсбур сыграет в драмеди создавших «Удивительной миссис Мейзел» Эми Шерман-Палладино и Дэниэла Палладино о том, как два легендарных балетных театра — один в Нью-Йорке, другой в Париже — решают вылезти из долговой ямы, обменявшись ведущими танцорами. Так они надеются объединить разные школы и вдохнуть новую жизнь на сцену. Правда, участвующие в обмене примы оказываются личностями, мягко говоря, сложными. В сериале также снялись Люк Кирби и Лу де Лааж.

Премьера — 24 апреля на Prime Video