Комедии «Батя 2» предрекли успех в прокате

Сборы фильма «Батя 2. Дед» стали неожиданно удачными, в ближайшее время у него не будет конкурентов, заявила НСН Елена Хажинская.

Игра на ностальгии, масштабная рекламная кампания и смешные трейлеры обеспечили фильму «Батя 2. Дед» более 500 миллионов рублей на старте проката, при этом уровень зрительского интереса позволит проекту задержаться в кинотеатрах на два месяца и в итоге заработать миллиард рублей. Об этом в беседе с НСН рассказала член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская.

Комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед» за первые четыре дня после премьеры собрала 539,7 млн рублей, стартовав выше самых оптимистичных прогнозов, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Подобный результат позволил фильму сразу войти в топ-10 картин по сборам в 2025 году. Хажинская допустила, что сиквел проекта «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы по итогу проката может заработать и миллиард.

«Цифра действительно больше, чем все ожидали, редкий очень удачный старт. Фильм - народная комедия для всех, кроме того картине помогла правильная маркетинговая стратегия. Реклама была массивная, ее было много по телевизору, также работала и наружная реклама. Нет иллюзии, что Цыганов настолько народный артист, чтобы привести зрителей в кинотеатр, скорее сработала тема ностальгии и хорошие смешные трейлеры. Кассу новому релизу добавило и то, что это сиквел. Второй фильм превзойдет сборы первой части, почти уверена, что в итоге он соберет миллиард. Показывать его будем долго, зрительский интерес есть. При этом аудитория, которая выбирает такие проекты, долго раскачивается, и будет ходить в кино примерно месяца два. "Батя" - понятный проект с ностальгией, фильм, чтобы родители могли показать своему ребенку, каким было их детство», - отметила она.

Как добавила собеседница НСН, среди ближайших релизов нет фильма, который смог бы повторить успех «Бати 2».

«Зритель, который пришел на «Батю-2» посмотрит трейлеры двух релизов, которые выходят ближайшее время – "Кракен" (в кино с 17 апреля - прим. НСН) и "В списках не значился" (в кино с 1 мая - прим. НСН). Есть сомнения, что эти картины могут стартовать с 500 миллионов. К примеру, "Батя-2" - семейное кино, на которое можно сходить с детьми, а "В списках не значился" - военный фильм, который многие могут не захотеть смотреть. "Кракен", боюсь, не наберет 500 миллионов даже по итогу. Это фильм-долгострой, при этом материалы, которые показываются не первый год, не вызывают интереса и надежды на большие сборы. Главная претензия к создателям – непонятна целевая аудиторию фильма. "Кракен" для молодежи является трешем, история абсолютно неинтересная. Взрослым сюжет кажется бредом, поскольку подводная лодка не может столкнуться с морским чудовищем. Фильм выходит совсем скоро, но представителям кинотеатров его еще не показали, что тоже подозрительно», - пояснила Хажинская.

Ранее кинокртитки Александр Шпагин и Роман Григорьев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустили, что команда создателей фильма «Кракен», в которую вошли режиссер «Легенды №17» и сценарист «Бригады», вкупе с фантастическим сюжетом и Александром Петровым в главной роли зацепит российских зрителей.