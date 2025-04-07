Эксперт рассказал, каких специалистов не хватает киноиндустрии РФ

Российская киноиндустрия больше всего нуждается в специалистах второго звена съемочной группы, таких как второй режиссер и исполнительный продюсер. Это связано с отсутствием соответствующего образования в столичных вузах, рассказал ТАСС президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

"[Больше всего не хватает специалистов] второго состава съемочной группы, которых, к большому сожалению, не обучают. У нас нет такого курса во ВГИКе, к примеру. У нас много учат режиссеров, операторов, сценаристов, драматургов. Они все выходят, а работать не с кем", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в число специалистов второго звена входят второй режиссер, исполнительный продюсер, художник-постановщик, звукорежиссер, художник по костюмам, гример и другие профессии. Кудряшов пояснил, что обучение по специальностям второго звена в РФ организует только Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Среди основных задач второго режиссера - планирование съемочного процесса в соответствии с графиками занятости актеров, ведение отчетности по результатам съемочного дня, сбор и систематизация информации от группы. По мнению эксперта, при съемках в регионах России потребность в таких специалистах возрастает.

"Кино - это коллективный труд. Вторые режиссеры должны быть на местах съемок, потому что они лучше знают, где и что найти в своем регионе", - отметил Кудряшов.

Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России создана в 1990 году. Объединяет более 650 кинематографистов разных профессий: организаторы кинопроизводства, продюсеры, директоры картин, прокатчики, дистрибьюторы, педагоги, переводчики и юристы.

Кудряшов - председатель Комиссии Общественного совета при Россотрудничестве по вопросам популяризации российской культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания, член Общественного совета Комитета по культуре Государственной думы.