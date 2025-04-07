Назван самый стильный герой из отечественных мультфильмов

Волк из мультсериала «Ну, погоди!» стал самым стильным персонажем вселенной «Союзмультфильма». По результатам опроса ко Дню российской анимации он набрал 31% голосов зрителей.

© кадр из мультсериала «Ну, погоди!»

Согласно исследованию, в топ-3 также попал дуэт Трубадура и Принцессы из «Бременских музыкантов», а ещё мама Дяди Фёдора из «Простоквашино».

Участники опроса также определили «команду супергероев» — в отряд по спасению мира зрители включили кота Матроскина, того же Волка, Карлсона и попугая Кешу.

Ранее «Союзмультфильм» выделил 6 млрд рублей на создание большого супергеройского кино, которое должно стать «ответом киновселенным Marvel и DC».