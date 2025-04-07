Почему идея превратить игру Minecraft в фильм противоречит здравому смыслу

В поисках самоигральных сюжетов кино все чаще пытается перенести на большой экран персонажей, антураж и коллизии популярных видеоигр от Покемонов и Лары Крофт до супербратьев Марио и Doom. Все эти фильмы пользовались вниманием подростковой аудитории, но были лишены главного в видеоиграх - активного участия самих игроков, их инициативы и смекалки, непременных условий для игрового азарта. Не исключением стала и последняя сенсационная новинка - A Minecraft Movie (у нас фильм назвали "Minecraft в кино").

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Сенсацией дня картина стала потому, что, выйдя 2 апреля на мировые экраны, она мгновенно стала лидером проката, за первые три дня собрав более 300 миллионов долларов. Серьезно помешать кассовому успеху не смогло даже то обстоятельство, что далеко не завершенный вариант фильма без спецэффектов и с черновой фонограммой утек в Сеть и стал достоянием пиратов.

По жанру это комедийный боевик. Для входа его героев в игровой мир авторы использовали самый примитивный из фабульных приемов: четверка неудачников попадает в кубическую вселенную Minecraft через таинственный портал.

Главная проблема новинки, по отзывам, все та же: неизбежная пассивность зрителя в кинозале, из игрока ставшего наблюдателем. Minecraft особенно славится тем, что дает игроку полную свободу инициативы так, что сама игра становится как бы его личным опытом, плодом его творчества. И в этом смысле сама идея превратить игру, в которой нужно действовать, в кинофильм, который нужно смотреть, противоречит здравому смыслу: сама его природа убивает главную идею игры.

Но замечательно придуманная вселенная Minecraft, хорошо знакомая фанам культовой игры, даже на киноэкране сражает обаянием: кубические псы, кубические овцы, панды и утята очень смешны, актеры явно увлечены предложенной им игрой, ритм картины вихревой - что еще нужно для отличного семейного развлечения!

В главных ролях киноверсии Джек Блэк (он играет Стива), Джейсон Момоа (Гарретт) и эксцентричная Дженнифер Кулидж (замдиректора Марлен). Героям предстоит выжить в роковых встречах со свинозомби, криперами и прочими монстрами и монстриками. Режиссер фильма Джаред Хесс ("Последний человек на Земле").

А тем временем в печати распространился слух, что следующей видеоигрой, которой светит большой экран, станет популярная, увенчанная академической премией онлайн-игра Fortnight. Однако выпустившая игру компания Epic Games этот слух только что опровергла.

О том, выйдет ли A Minecraft Movie в российский прокат, пока не сообщается.