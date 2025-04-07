Завершились съёмки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съёмочного процесса сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Это шоу по мотивам культового советского фильма «Москва слезам не верит».

Завершились съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
© Чемпионат.com

Режиссёрами восьмисерийного проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который также выступает шоураннером и одним из сценаристов шоу. Сериал расскажет про трёх подруг и их жизнь через 20 лет после первой встречи.

Фото со съёмок

© Фото со съемок
© Фото со съемок
© Фото со съемок
© Фото со съемок
© Фото со съемок

Главные роли сыграли Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Бурковский, Мария Камова, Тина Стойилкович и Рузиль Минекаев.

Премьера состоится на Wink, а затем сериал выйдет на СТС.

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