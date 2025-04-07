Завершились съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съёмочного процесса сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Это шоу по мотивам культового советского фильма «Москва слезам не верит».

© Чемпионат.com

Режиссёрами восьмисерийного проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который также выступает шоураннером и одним из сценаристов шоу. Сериал расскажет про трёх подруг и их жизнь через 20 лет после первой встречи.

Фото со съёмок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

Главные роли сыграли Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Бурковский, Мария Камова, Тина Стойилкович и Рузиль Минекаев.

Премьера состоится на Wink, а затем сериал выйдет на СТС.