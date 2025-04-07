Названа дата выхода мелодрамы «Я с тобой задыхаюсь»

Остросюжетная мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» выйдет в российский прокат 10 апреля 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

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Сюжет рассказывает о молодой медсестре Даше, которая готовится выйти замуж за идеального парня. Во время девичника все идет не по плану, поскольку обстановку нагревает неожиданное появление друга детства.

Создатели отметили, что референсами фильма стали фильмы «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс и испанская картина «Три метра над уровнем неба».

Режиссером проекта выступил начинающий уральский постановщик Иван Пшенин. Он признался, что снял «историю о дружбе, о взрослении, о «кризисе юности».

«Я с тобой задыхаюсь» — наверное, один из немногих фильмов, который создан для еще юных женщин. Мы попытались поймать тот самый нерв этого возраста, забытый и прекрасный», — сказал Пшенин.

Мелодрама уже победила в категории «Лучший художественный фильм» на кинофестивале «Сочи Фильм Фестиваль». Она также забрала награду за лучшую режиссуру на международном кинофестивале «Крылатый барс» в Казани. В картине снялись популярная российская блогерша Натали Гурманова и самый известный пожарный России Павел Яманов.