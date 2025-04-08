Ко дню Победы в прокат выйдет военная драма "Группа крови"

Ко дню Победы в России выйдет в прокат военная драма "Группа крови", этот кинофильм посвящен героизму детей-сирот во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области.

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Основанный на реальных событиях, этот полнометражный художественный фильм создан в рамках проекта "Без срока давности". Премьера картины запланирована в кинотеатрах страны 8 мая 2025 года и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В фильме рассказывается о концентрационном детском лагере в Вырице Ленинградской области. Детей здесь использовали как доноров крови для раненых немцев. Таких "конвейеров смерти" на оккупированных фашистами территориях было огромное количество. Из общего числа потерь, которые наша страна понесла в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И среди них были дети.

- Художественный фильм "Группа крови" - это дань памяти детям, ставшим жертвами нацистских концлагерей в годы Великой Отечественной войны, - говорит генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко. По ее словам, этот проект служит сохранению правды о военных преступлениях, которую нельзя забывать. Забудем - повторятся и преступления, и фальсификации истории в будущем.

"Группа крови" - это кинокартина о детях и для детей. Современные юноши и девушки, увидев ее, смогут глубже понять, через что пришлось пройти их советским сверстникам, считают ее создатели.

Но несмотря на трагичность показанных событий, фильм получился светлым. В его съемках приняли участие более 300 детей, в том числе представители "Движения Первых" из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Кинематографисты знают, что работать с детьми на съемочной площадке довольно сложно - рассказывает генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Сергей Щеглов. - А теперь представьте, что это еще и зимой на улице.

Но во время съемок в Ленинградской области был налажен обогрев, обеспечены питание и ежедневный трансфер из Санкт-Петербурга. Все было организовано так, чтобы съемочный процесс шел непрерывно. Помогали руководство Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Гатчинский и Всеволожский районы.

- Не было ни одного равнодушного человека. К кому бы мы ни обращались, везде оказывалось содействие, поскольку все понимали значимость и актуальность проекта для подрастающего поколения, - говорит Сергей Щеглов.

Выход фильма это и ответ на многочисленные попытки предать забвению геноцид мирного населения Советского Союза. Картина призвана напомнить о стойкости наших сограждан и подвиге поколения победителей.

- Фильм "Группа крови" - это урок мужества, который должен усвоить каждый, - считает генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

По его словам, картина рассказывает нам о том, как в нечеловеческих условиях дети находили силы сопротивляться и верить в Победу.

- Уверен, что каждый после просмотра фильма проникнется мужеством этих детей и сохранит память об их героизме, - считает Константин Майор.

События, о которых повествует фильм, происходили в Гатчинском районе Ленинградской области. В 2024 году РВИО был создан там мемориальный комплекс "В память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг".

У подножия центральной скульптуры - 150 барельефов, созданных на основе реальных историй жертв нацизма. Это дети, у которых выкачивали кровь для раненых солдат вермахта. Это 2-летний малыш, сожженный заживо вместе с матерью и 1700 земляками в Белгородской области. Подростки, погибшие в концлагерях в Карелии. Это истории массовых убийств жителей Ленинградской, Новгородской, Смоленской и других областей. В память о них горит Вечный огонь, вокруг которого на разных языках высечены названия концентрационных лагерей.

19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, у мемориала в Гатчине состоятся траурно-торжественные мероприятия и церемония возложения цветов к Вечному Огню. В мероприятиях примут участие и дети, которые снимались в художественном фильме "Группа крови".