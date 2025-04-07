Расписание выхода второго сезона сериала «Андор» по «Звездным войнам»

Уже 22 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Андор» по «Звёздным войнам». Приквел «Новой надежды» завершит историю Кассиана Андора, который возглавляет сопротивление могущественным силам Империи.

Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать по три серии разом еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+. Финальные эпизоды выйдут 13 мая, они плавно подведут события шоу к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

Расписание выхода второго сезона сериала «Андор»