Блогер BadComedian высказался о сериале «Актерище»

Блогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) рассказал, действительно ли вдохновлял авторов сериала «Актерище» о противостоянии популярного контентмейкера и известного артиста. Об этом он поговорил с «Газетой.Ru».

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«Узнаю об этом из СМИ и обсуждений в Telegram-каналах. Если что, никаких консультаций, ни с кем ничего не обсуждал. В целом я не очень следил, сериал не смотрел. Наверное как он выйдет, рано или поздно доберусь и ознакомлюсь», — заявил Баженов.

Накануне в интервью «Газете.Ru» режиссер «Актерища» Дмитрий Невзоров сказал, что история в сериале схожа с конфликтом между Сариком Андреасяном и BadComedian.