В США бастуют сотни работников киноиндустрии

Сотни работников кино- и телеиндустрии вышли 6 апреля на митинг в Лос-Анджелесе ради возобновления инвестиций в Голливуд после череды потрясений. Об этом сообщает NBC News.

© Газета.Ru

По данным телеканала, на забастовку вышли не менее 1 тыс. человек — от актеров до ассистентов на съемках, гримеров и прочих работников индустрии. Они требуют расширения налоговых льгот для кино- и телефильмов, которое позволит сделать съемки в Лос-Анджелесе более доступными.

«Людям приходится нелегко. Арендная плата выросла, продукты подорожали. Единственное, что не меняется — рабочие места и зарплаты. Рабочих мест нет. <…> Нам каждый день звонят оставшиеся без работы люди: «Как мне заплатить за квартиру? У меня нет никаких пособий на семью», — заявил директор компании LiUNA Local 724 Алекс Агилар-младший.

Забастовщики, отмечает телеканал, провели акцию в офисе компании SirReel Studios в районе Сан-Вэлли. Владелец фирмы Уэс Бейли предоставил им свое здание на безвозмездной основе, поскольку из-за отсутствия финансовой поддержки ему пришлось сократить рабочие места. Бейли признался, что ему приходится бороться за то, чтобы «чтобы люди были трудоустроены».

По данным NBC News, средний уровень загрузки съемочных площадок в районе Лос-Анджелеса снизился с 90% в 2016–2022 годах до 63% в 2024 году. Причиной стали последствия пандемии COVID-19, масштабные лесные пожары и забастовки в Голливуде.