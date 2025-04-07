Стартовал второй сезон исторического сериала «Формула преступления»

7 апреля стартовал второй сезон сериала «Формула преступления». Продолжение детективной истории в сеттинге Санкт-Петербурга XIX века уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск» — сегодня вышли сразу четыре эпизода.

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Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску»/«Иви».

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События второго сезона разворачиваются в 1896 году и вновь рассказывают о приключениях Анастасии Ардашниковой, выпускницы юридического факультета в Сорбонне и ныне частной сыщицы в Санкт-Петербурге. На службу в полицию девушку всё ещё не берут, зато её напарник Тарас Смолокуров делает девушке предложение. Но пара сталкивается с новыми трудностями и расследованиями.

Во второй сезон шоу войдёт 16 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам. Финал состоится 28 апреля.