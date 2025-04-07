Азиза впервые прокомментировала скандал на «Суперстаре»

Певица Азиза стала самой обсуждаемой персоной шоу-бизнеса последней недели. После скандального финала «Суперстара», где она внезапно лишилась победы, разгорелось народное негодование. Зрители требовали пересмотреть результаты конкурса и вручить артистке приз. Сама Азиза всю эту неделю хранила молчание. И только сейчас нашла в себе силы, чтобы впервые объяснить произошедший инцидент.

– Столько сердечек, улыбок, лайков, внимания, слов любви и благодарности в свой адрес я ещё, наверное, не видела и не слышала никогда, - говорит Азиза. – Впервые это ощутила после исполнения песни «Встанем!», в которую я добавила молитву «Отче наш». После того как программа с моим выступлением вышла в эфир, мне пришли десятки тысяч отзывов: от моих поклонников, от ребят с фронта, от их матерей, жён, близких. От подростков. Одна женщина написала, что её сын сейчас находится на передовой. Оказалось, что ребята скачали себе на телефоны эту песню и слушали перед боем. А уж после выхода финальной программы писем стало еще больше. Я почти их все прочитала. До слез. Целый караван добра и света заполнил мою душу! Многие считают меня победителем.

– После финала, пока зрители негодовали из-за решения жюри, вы не дали ни одного комментария. Почему молчали?

– Я, как и обычно, выступала с концертами. А в свободное от работы время усаживалась поудобнее у компьютера и пересматривала весь конкурс: понравившиеся номера, профайлы, выступления. Причем не только свои, но и моих коллег. Читала интервью, мнения экспертов, уважаемых людей, таких как Сергей Соседов, Владимир Березин.

– Соседов активно возмущался. Он вас назвал некоронованной королевой и заявлял, что, по его мнению, у вас украли победу на конкурсе!

- Сергей Соседов четко и ясно, профессиональным языком всем пояснил и прояснил неоднозначные моменты, возникшие на проекте. За что лично от меня ему низкий поклон. Он незаменимый эксперт, профессиональный музыкальный критик, а главное, что Сережа - человек с большой буквы! Когда была презентация проекта, у меня спросили: «Какая у вас цель на шоу, ведь вы уже побеждали в этом конкурсе!» Я ответила, что моя цель - представить зрителю как можно больше ярких песен из репертуара моих коллег, которые, как и собственные, пропускаю через своё сердце, душу и жизнь. Надеясь, что оценивать выступления будут профессионалы.

Но.... и на сей раз мой дар предвидения меня не подвел. К сожалению, опасения сбылись. Вместо профессионального разбора вокальных и артистических качеств грамотно поставленной речью мы получили то, что получили. Вся минувшую неделю я чистила своё биополе и свой телефон. Ещё я читала комментарии и отзывы в соцсетях. Много хорошего узнала о себе, много интересного о конкурсе, много адекватных и объективных рассуждений и предложений.

– Вы на протяжении всего сезона лидировали. Тяжело это – быть первой?

- Оставаться лидером на протяжении ряда конкурсных недель, включая полуфинал, непросто. И это действительно крепкая победа. Не случайная, не накрученная, ничем и никем не осквернённая. Чистая. А всё, что произошло в финальной части, пусть останется в памяти и в истории. А мой корабль, созданный из души и мощных эмоциональных песен с успехом прошёл через мистические врата Сциллы и Харибды и идет дальше. И я приглашаю на этот победоносный ледокол всех зрителей, в сердцах которых живет Бог.

Особенно я хочу поблагодарить тех людей, которые не являются моими поклонниками, но так ратовали, чтобы здравый смысл восторжествовал.

Нас было десять артистов. Все достойные, самодостаточные профессионалы. Я одна из них. Такая, какая есть. Неидеальная, но настоящая.

– Вы спели на проекте очень сильную композицию Дианы Арбениной «Смиряюсь» про отца. Характер вам передался от него?

- Да. Все свои выступления на проекте я посвятила своему отцу Абдурахиму Мухамедову, композитору, фронтовику, инвалиду Отечественной войны. Детдомовцу, у которого я унаследовала стойкость характера, силу духа, бескомпромиссность и талант музыканта. Папа рано ушел в мир иной, но он успел научить меня и моих старших сестер многому. Научил справедливости, доброте. Научил быть сильными. Он говорил нам: «Доченьки, только сильный человек может попросить прощения». Поэтому, если я кого-то ненароком обидела на проекте или принесла неудобства своим присутствием и перфекционизмом, извиняюсь. Главное, что теперь я точно знаю своё истинное предназначение: жить и петь для людей. Исцеляя их уставшие души и сердца. Перефразируя слова Татьяны Дорониной, я хочу сказать: «Любите ли вы сцену так, как люблю её я...? Ступайте, ступайте на сцену, живите и умрите на ней, если можете..!» Каждую неделю я жила и умирала для моего зрителя. Спасибо ему.

- Чем планируете заниматься в дальнейшем? Что от вас ожидать?

- Скоро мой день рождения. Готовлю новую программу под названием: «Я – песня». «Суперстар» окончен, теперь можно немного отдохнуть и спокойно спать по ночам. Всем любви и добра. И, как поется в моей песне: «Хочу, чтоб в души всех вселился мир. И рай небесный сделался реальным».