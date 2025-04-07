Расписание выхода детективного сериала «Крестоносцы» от ТВ-3

Чемпионат.com

Уже 7 апреля состоится премьера сериала «Крестоносцы». Российское детективное шоу расскажет про опытного детектива, который способен даже самые странные события объяснить логикой. Но однажды его команда сталкивается с запутанным делом, которое не поддаётся рациональному мышлению и, кажется, связано с потусторонними силами.

Опубликовано расписание выхода детективного сериала «Крестоносцы»
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В первый сезон сериала войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТВ-3. Финал состоится уже 30 апреля.

Расписание выхода сериала «Крестоносцы»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 7 апреля
  • 2-я серия 7 апреля
  • 3-я серия 8 апреля
  • 4-я серия 9 апреля
  • 5-я серия 10 апреля
  • 6-я серия 14 апреля
  • 7-я серия 15 апреля
  • 8-я серия 16 апреля
  • 9-я серия 17 апреля
  • 10-я серия 21 апреля
  • 11-я серия 22 апреля
  • 12-я серия 23 апреля
  • 13-я серия 24 апреля
  • 14-я серия 28 апреля
  • 15-я серия 29 апреля
  • 16-я серия 30 апреля

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