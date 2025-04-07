Опубликовано расписание выхода детективного сериала «Крестоносцы»

Расписание выхода детективного сериала «Крестоносцы» от ТВ-3
Уже 7 апреля состоится премьера сериала «Крестоносцы». Российское детективное шоу расскажет про опытного детектива, который способен даже самые странные события объяснить логикой. Но однажды его команда сталкивается с запутанным делом, которое не поддаётся рациональному мышлению и, кажется, связано с потусторонними силами.
В первый сезон сериала войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТВ-3. Финал состоится уже 30 апреля.
Расписание выхода сериала «Крестоносцы»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 7 апреля
- 2-я серия 7 апреля
- 3-я серия 8 апреля
- 4-я серия 9 апреля
- 5-я серия 10 апреля
- 6-я серия 14 апреля
- 7-я серия 15 апреля
- 8-я серия 16 апреля
- 9-я серия 17 апреля
- 10-я серия 21 апреля
- 11-я серия 22 апреля
- 12-я серия 23 апреля
- 13-я серия 24 апреля
- 14-я серия 28 апреля
- 15-я серия 29 апреля
- 16-я серия 30 апреля