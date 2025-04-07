Появился новый кадр фильма «Соленая тропа» со звездой «Гарри Поттера»

Издание Empire опубликовало новый кадр фильма «Солёная тропа». На нём можно увидеть героев Джиллианы Андерсон и Джейсона Айзекса, сидящих в своей одежде на песке около горящего костра.

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В центре сюжета истории оказывается супружеская пара, которая теряет дом, деньги и комфортную жизнь и отправляется в необычное путешествие по Тропе Юго-Западного побережья, вместе преодолевая самые сложные жизненные испытания.

Сценарий основан на автобиографической книге Рэйнор Винн, написанной по мотивам её реального опыта, который и будет отражён в фильме.

Фильм выйдет в зарубежный прокат уже 10 апреля. Будет ли премьера в России, не уточняется.