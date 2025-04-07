Стало известно, кто снимется в пятом сезоне «Убийств в одном здании»

Логан Лерман («Хорошо быть тихоней», «Охотники») присоединился к касту пятого сезона сериала «Убийства в одном здании». Его участие в проекте было раскрыто Селеной Гомес на закулисном фото в соцстеях, где он запечатлен вместе со звездами сериала - самой Гомес, Стивом Мартином и Мартином Шортом, а также шоураннером Джоном Хоффманом. На снимке можно увидеть еще двух приглашенных звезд нового сезона, о кастинге которых было объявлено ранее - Рене Зеллвегер и Кристофа Вальца.

© кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Сюжет новых серий пока не объявлен, как и роли вышеупомянутых актеров. Известно также, что к своим персонажам вернутся Майкл Сирин Клейтон и другие исполнители ролей жильцов дома. В числе новичков – Теа Леони (которая появилась в финале 4-го сезона в роли Софии Каццимелио, жены пропавшего Никки Каццимелио) и Кигэн-Майкл Ки. Съемки пятого сезона стартовали в Нью-Йорке в марте.