Вышел большой трейлер фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Кинокомпания Paramount Pictures представила большой трейлер фильма «Миссия невыполнима 8». Лента с подзаголовком «Финальная расплата» выйдет в прокат 23 мая 2025 года.

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Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу.

В новой «Миссии» вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры. Режиссёром же вновь выступит Кристофер Маккуорри.

Постер фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»