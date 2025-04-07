Студия показала новый трейлер фильма «Громовержцы» от Marvel

Компания Marvel представила новый трейлер фильма «Громовержцы». Этот ролик приурочили к старту продаж билетов на супергеройскую картину, премьера которой состоится уже 2 мая в мировых кинотеатрах.

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Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи.

Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.