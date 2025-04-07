Самым популярным героем советской анимации среди российских граждан стал кот Матроскин из мультсериала «Трое из Простоквашино». Об этом сообщил телеканал «КиноМульт», который провел соответствующий опрос среди зрителей в преддверии Дня российской анимации, который отмечается 8 апреля.

Кота Матроскина выбрала треть респондентов. На втором месте оказался Чебурашка — герой экранизации книги писателя Эдуарда Успенского, прототипом которого стала игрушка.

Тройку самых популярных персонажей замкнул домовенок Кузя, придуманный увлекавшейся фольклором писательницей Татьяной Александровой. Следующим в рейтинге оказался добродушный кот Леопольд, а на заключительном, пятом месте — котенок по имени Гав, передает «Российская газета».

Сервисы Работа.ру и СберПодбор провели анализ и выяснили, как часто россияне применяют полученные в процессе хобби навыки в своей работе. В масштабном исследовании приняли участие 3,5 тысяч человек из разных регионов страны. Об результатах проведенной работы авторы рассказали «Вечерней Москве».