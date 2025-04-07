Назван самый популярный среди россиян герой советских мультфильмов
Самым популярным героем советской анимации среди российских граждан стал кот Матроскин из мультсериала «Трое из Простоквашино». Об этом сообщил телеканал «КиноМульт», который провел соответствующий опрос среди зрителей в преддверии Дня российской анимации, который отмечается 8 апреля.
Кота Матроскина выбрала треть респондентов. На втором месте оказался Чебурашка — герой экранизации книги писателя Эдуарда Успенского, прототипом которого стала игрушка.
Тройку самых популярных персонажей замкнул домовенок Кузя, придуманный увлекавшейся фольклором писательницей Татьяной Александровой. Следующим в рейтинге оказался добродушный кот Леопольд, а на заключительном, пятом месте — котенок по имени Гав, передает «Российская газета».
Сервисы Работа.ру и СберПодбор провели анализ и выяснили, как часто россияне применяют полученные в процессе хобби навыки в своей работе. В масштабном исследовании приняли участие 3,5 тысяч человек из разных регионов страны. Об результатах проведенной работы авторы рассказали «Вечерней Москве».