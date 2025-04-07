Фильм Death Stranding снимет режиссер «Тихого места: День первый»

Студия A24 определилась с режиссёром фильма по игре Хидео Кодзимы Death Stranding. Постановщиком и автором сценария станет Майкл Сарноски.

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Сарноски наиболее известен благодаря работе над фильмами ужасов «Тихое место: День первый» (приквел основной ленты) и «Свинья». Ожидается, что его новая картина раскроет некоторые тайны игрового мира Death Stranding.

Других подробностей о предстоящей ленте, включая дату выхода фильма Death Stranding, пока нет. Первые новости об экранизации появились ещё в декабре 2023 года, но пока подготовка к проекту идёт не очень быстро — вероятно, релиз стоит ожидать не ранее следующего года.