Семейная комедия «Ждун» про героя мемов заработала в кино более 300 млн рублей

7 апреля сборы фильма «Ждун» в кинотеатрах превысили 300 млн рублей. Для достижения этой отметки семейной комедии про персонажа из мемов потребовалось более трёх недель — лента вышла в прокат 20 марта.

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Сюжет ленты рассказывает, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои начинают дружить, после чего ребёнок помогает инопланетному другу вернуться на родную планету.

Главные роли в семейной комедии Дмитрия Суворова исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева. Режиссёром ленты выступил Дмитрий Суворов («Непослушная»).