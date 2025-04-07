Самые ожидаемые сериалы весны 2025 года

Пока все продолжают обсуждать «Подростковый возраст» (Adolescence), шоураннеры уже приготовили фанатам сериалов новые проекты и громкие возвращения старых хитов. До конца весны ожидается сразу несколько многообещающих премьер, на которые точно стоит обратить внимание. Если вы ломаете голову, что посмотреть вечерком и вокруг каких тем будут самые жаркие споры в среде сериаломанов, «Секрет» подготовил подборку проектов, которые все ждут.

© кадр из сериала «Гангстерленд»

«Сорвиголова: Рожденный заново» (Daredevil: Born Again)

Жанр: боевик, приключения, супергероика, криминальная драма, фантастика

В ролях: Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Маргарита Левиева, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Кларк Джонсон, Майкл Гандольфини и другие.

Шоураннеры: Дарио Скардапейн, Мэтт Корман, Крис Орд

Когда выходит: с 4 марта по 15 апреля 2025 года на Disney+

**Сюжет** Сиквел нашумевшего сериала «Сорвиголова» (2015—2018) про слепого супергероя Мэтта Мёрдока. К его роли вернулся Чарли Кокс, как и в предыдущих частях франшизы. Продолжение рассказывает о том, как он отошёл от своей жизни в супергеройском амплуа из-за разрушительных последствий, которые несёт с собой линчевания преступников. Он работает адвокатом и защищает справедливость в суде, а не на улице под маской.

Однако когда на пост мэра Нью-Йорка выдвигается криминальный авторитет Уилсон Фиск (Винсент Д’Онофрио), с которым он не раз боролся в первом сериале, Сорвиголова вынужден вернуться и вновь противостоять вызовам со стороны преступного мира.

Почему ждут Сериал давно ожидался поклонниками комиксов и сериалов о Сорвиголове, одном из самых ярких супергероев вселенной Marvel. Слепота главного героя — его уникальная фишка, обостряющая все остальные его чувства, — сделала Сорвиголову любимчиком тех фанатов, кто чувствует себя слабым и неполноценным из-за физических недостатков. Однако сам сериал хорош далеко не пресловутой «инклюзивностью», а динамичным сюжетом, где эффектные боевые сцены соседствуют с продуманными детективными линиями и классическим супергеройским спасением мира.

«Киностудия» (The Studio)

Жанр: комедия, драма

В ролях: Сет Роген, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхолц, Чейз Суи Уондерс, Кэтрин Хан и др.

Шоураннеры: Эван Голдберг, Сет Роген

Когда выходит: с 26 марта на Apple TV+

** Сюжет** Создатель драмеди о «кухне» Голливуда Сет Роген выступает в роли главного героя, Мэтта Ремика — главы кинокомпании Continental Studios, переживающей не лучшие времена. Поначалу практически в одиночку он пытается спасти свою киностудию, а вместе с ней и будущее всего кинематографа.

Почему ждут В сериале в уморительной и ироничной манере поднимаются острые и наболевшие темы киноиндустрии, переживающей сейчас кризис. Но это не безжалостная сатира, а по-доброму романтичный взгляд изнутри. Приятный бонус — многочисленные камео настоящих голливудских звёзд, от Мартина Скорсезе до Джонни Ноксвилла. В общем, тем, кому понравились сериалы «Пузырь» или британская «Постановка», скорее всего, «Киностудия» зайдёт как родная.

«Гангстерленд» (MobLand)

Жанр: гангстерская сага

В ролях: Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен

Шоураннеры: Ронан Беннетт, Гай Ричи

Когда выходит: с 30 марта на Paramount+

** Сюжет** Импозантная лондонская чета Конрад и Мэв Харриганы (Пирс Броснан и Хелен Миррен) лишь внешне выглядят как типичные состоятельные британцы из верхушки общества. На самом деле это главы гангстерского клана, который соперничает с другими бандитами и рулит «вопросами» в ряде районов британской столицы.

Вот только при таком образе жизни неизбежно возникают проблемы самого деликатного и нестандартного толка. Вопросики уже самих мафиози решает «человек дела» Гарри да Соуза (Том Харди), без чьих услуг в войнах кланов пришлось бы туго.

Почему ждут Актёры первой величины, колорит Лондона и фирменный британский стиль Гая Ричи — звучит как рецепт успеха. Впрочем, Ричи выступил режиссёром всего нескольких эпизодов, основные заслуги принадлежат Ронану Беннету, тоже успевшему зарекомендовать себя как сценаристу задорных криминальных драм («Главарь», «День шакала»).

«Охотник за головами» (The Bondsman)

Жанр: комедия, боевик, ужасы

В ролях: Кевин Бейкон

Шоураннеры: Грейджер Дэвид, Лорен Волкстейн

Когда выходит: с 3 апреля на Amazon Prime Video

** Сюжет**

Охотник за головами (Кевин Бейкон) зарабатывает тем, что разыскивает и сдаёт полиции (и не только) различных людей, умудрившихся сильно провиниться. Когда на одном из заданий он сам погибает, он ожидаемо попадает в ад.

Однако дьявол внезапно предлагает ему сделку: охотника могут вернуть на землю с того света, чтобы он продолжит делать то, что умеет делать хорошо. Только теперь разыскивать и ловить ему предстоит не людей, а проштрафившихся и скрывающихся от Сатаны демонов.

Почему ждут Многообещающие трейлеры и Кевин Бейкон с его фирменной злодейской харизмой вызвали интерес аудитории ещё на этапе анонсов. Кому нравятся «абсурдные» ужастики вроде «Эша против Зловещих мертвецов» или «Стэн против сил зла», тем стоит обратить внимание и на эту премьеру.

«Лазарь» (Lazarus)

Жанр: аниме, фантастика, комедия

Шоураннеры: Синъитиро Ватанабэ («Ковбой Бибоп»), Чад Стахелски («Джон Уик»)

Когда выходит: с 6 апреля на Adult Swim / TV Tokyo

** Сюжет** В 2052 году мир забыл, что такое болезни. Универсальное лекарство избавило человечество от невидимых убийц и, казалось бы, гарантировало процветание.

Однако через три года после его создания доктор Скиннер, которому и принадлежит авторство разработки, объявляет, что период полураспада препарата составляет как раз три года. Поэтому — сюрприз — все, кто принимал лекарство от всех болезней, умрут через 30 дней. И да, в этом и был коварный план.

Мировое правительство срочно собирает оперативную группу «Лазарь», куда входят самые разные специалисты из самых разных сфер и стран. Вместе им предстоит найти Скиннера, разгадать загадку препарата и создать антидот. И поскорее, пока большая часть человечества, лечившая лекарством всё, от рака до насморка, не ушла в мир иной.

Почему ждут Фанатам аниме не надо дважды объяснять, кто такой Синъитиро Ватанабэ. Его космический вестерн «Ковбой Бибоп» даром что вышел в далёком 1997 году, до сих пор считается одним из самых коммерчески и критически успешных сериалов в этом жанре, недавно, кстати, экранизированным Netflix. А джазовые саундтреки оттуда узнаются с первых нот.

Поэтому поклонники жанра давно и с жадностью ждали новых творений японского мэтра. «Лазарь» обещает как минимум порадовать ностальгирующих по Бибопу — нас снова ждут эффектные боевые сцены, закрученный сюжет и джазовый саундтрек, исполненный современными японскими музыкантами.

«Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale), финальный сезон

Жанр: драма, фантастика, постапокалипсис, антиутопия

В ролях: Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски и др.

Шоураннеры: Брюс Миллер

Когда выходит: с 8 апреля на Hulu

Сюжет: Экранизация одноимённого романа Маргарет Этвуд наконец близится к своему драматическому концу.

Действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад, религиозной теократии на месте современных США. В результате экологической катастрофы женщины массово потеряли способность иметь детей, а тех, кто сохранил репродуктивные способности, заставляют рожать детей для офицеров и чиновников, чьи жёны не могут обеспечить их наследниками.

Главная героиня, Джун Осборн, помимо своей воли становится одной из таких «служанок» и, не сумев сбежать за границу вместе с семьёй, вынуждена приспосабливаться к новому обществу, где права женщины обесценились, а функция сведена к деторождению. В этих непростых условиях она пытается сохранить чувство собственного достоинства и изменить своё положение.

Почему ждут: Экранизация остросоциального романа собрала множество наград и восторженных отзывов критиков. Шестой сезон наконец расскажет, чем закончится история Джун и есть ли надежда в этом антиутопическом мире.

«Доктор Кто» (Doctor Who), 15-й сезон

Жанр: фантастика, хронофантастика, драма, комедия, приключения

В ролях: Шути Гатва; Варада Сету

Шоураннеры: Рассел Ти Дэвис

Когда выходит: с 12 апреля на BBC One/Disney+

15-й сезон возрождённого «Доктора Кто» (и 41-й за всю долгую историю сериала) вернёт верных поклонников этой британской киновселенной к истории Пятнадцатого Доктора. Обаятельный пришелец с планеты Повелителей Времени снова заведёт свою старую-добрую ТАРДИС (машину для путешествий через пространство и время в виде синей телефонной будки), позовёт на борт спутников и отправится бороться с монстрами и спасать мир.

Почему ждут После того как чернокожий актёр Шути Гатва сменил Доктора-женщину в исполнении Джоди Уиттакер, многие поклонники испытывали опасения, что сериал окончательно скатится в морализаторскую повестку. Отчасти это никуда не делось — «Доктор Кто» всегда был довольно инклюзивным. Но новый актёр, несмотря на весь скепсис в его адрес, сумел немного расшевелить сюжет.

И хотя к первому сезону с его участием у критиков всё равно много вопросов, довольно часто новые Доктора разыгрываются только ко второму сезону. Так что и у тех, кому понравился Шути в роли Повелителя Времени, и у тех, кому «не зашло», много надежд на 15-й сезон. Он покажет, сможет ли старый сериал собрать новых фанатов и удержать старых, или сценарный кризис окончательно добил классическую фантастическую сагу, на которой выросло несколько поколений британцев.

«Одни из нас» (The Last of Us), 2-й сезон

Жанр: постапокалипсис, зомби-хоррор, приключения, роуд-муви, драма

В ролях: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Кейтлин Дивер и др.

Шоураннеры: Крейг Мейзин, Нил Драккман

Когда выходит: с 13 апреля на HBO

Сюжет: «Последние из нас» или «Одни из нас» — очередной сериал, основанный на очень популярной компьютерной игре. Первый сезон, вышедший в 2023 году, получил много восторженных откликов зрителей, преимущественно за счёт сильной актёрской игры и оригинального сценария, не повторяющего дословно события игры. Сериал повествует о мире победившей пандемии зомби-грибов, превращающих людей в кровожадных монстров. И конечно, о людях, всеми силами старающихся выжить и при этом не превратиться в монстров иного рода.

Действие второго сезона разворачивается через пять лет после событий, показанных в первом сезоне, и отчасти повторит сюжет второй части игры. Главные герои, девочка-подросток Элли и старый контрабандист Джоэл, живут в общине брата Джоэла Томми. В какой-то момент становится известно о появлении таинственных незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски вместе со своей подругой Диной.

Почему ждут: как и любое продолжение, второй сезон «Одних из нас» стоит перед вызовом: повторить успех первой части или разочаровать фанатов спадом динамики. Отчасти, правда, внушает оптимизм сильная база в виде оригинальной игры, однако вторая часть с её нестандартными и скандальными сюжетными решениями вызвала в своё время много споров среди поклонников. Так или иначе, любители зомби-хорроров уже встали наизготовку и заточили свои критические карандаши.

«Чёрное зеркало», 7-й сезон

Жанр: научная фантастика, антиутопия

В ролях: Кристин Милиоти, Питер Капальди, Джимми Симпсон и др.

Шоураннеры: Чарли Брукер, Оуэн Харрис, Карл Тиббетс, Джеймс Хоуз и др.

Когда выходит: с 10 апреля на Netflix

Продолжение суперпопулярной фантастической антологии, показывающей возможные негативные последствия чрезмерного увлечения человечества новыми технологиями. Каждый эпизод — это отдельный не связанный с другими мини-фильм со своим режиссёром и актёрами.

Почему ждут Фанатам «Чёрного зеркала» пообещали одновременно расширение тематик и возвращение к вайбам первого сезона. А тем, кто ещё не успел проникнуться проектом, стоит начать с просмотра того самого первого сезона. И, если вам удастся преодолеть чувства тревожности, страха и отвращения, которые неизбежно вызывают некоторые поднятые в первых же сериях темы, вы сами не заметите, как проглотите все следующие.

Впрочем, даже не смотревшие могут смело начинать с любой серии — жанр антологии это позволяет.

«Узкая дорога на дальний север» (Narrow Road to the Deep North)

Жанр: драма, исторический, военный

В ролях: Джейкоб Элорди

Шоураннеры: Джастин Курзель

Когда выходит: с 18 апреля на Amazon Prime Video

Сюжет: Действие сериала разворачивается во время Второй мировой войны на Тихоокеанском побережье. В 1943 году японцы бросили британских и австралийских военнопленных на строительство Бирманской железной дороги. Множество занятых там не вернулось со стройки живыми.

Сериал, показанный глазами австралийского военнопленного врача, затрагивает темы жестокости войны, хрупкости человеческой жизни и любви, которая безумно возможна даже в таких тяжелейших условиях.

Почему ждут: Для тех, кто видит в сериалах прежде всего ещё одну форму драматического искусства, а не просто развлекательный контент, этот авторский проект должен прийтись по сердцу. Премьера сериала ожидается на Берлинале, а это своеобразный знак качества.

«Репетиция» (The Rehearsal), 2-й сезон

Жанр: драмеди, реалити-шоу

В ролях: Нейтан Филдер

Шоураннеры: Нейтан Филдер

Когда выходит: с 20 апреля на HBO

Авторский авангардный проект комика Нейтана Филдера имитирует развлекательное реалити-шоу, полное остросоциальных вопросов, драматических моментов и саркастического юмора. По сюжету он предлагает обычным людям «отрепетировать» какие-то сложные моменты их будущей жизни, для чего строит сложные декорации, нанимает массовку и всё глубже погружается в эти репетиции сам.

Почему ждут Можно сказать, что Филдер взялся за довольно сложный жанр «на любителя», однако первый сезон оказался неожиданно популярным и показал, что любителей подобного акционизма не так уж и мало. Сериал смешивает драматическую постановку с жанром реалити-шоу и порой удивляет даже самих создателей.

«Киллербот» (Murderbot)

Жанр: научная фантастика

В ролях: Александр Скарсгард

Шоураннеры: братья Уайц

Когда выходит: с 16 мая на Apple TV+

Сюжет Андроид-охранник (Александер Скарсгорд) развивает в себе свободу воли, но скрывает это от коллег-людей, которых втайне презирает. Он (как и многие из живых) работает на ненавистной ему работе, в своей голове называя себя Киллерботом.

Почему ждут «Киллербот» основан на популярной серии повестей Марты Уэллс в жанре ироничной научной фантастики. В сочетании с актёрскими талантами Александра Скарсгарда («Настоящая кровь») и огромным опытом режиссёров ожидается добротный развлекательный телепроект.