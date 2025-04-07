Забавные киноляпы в фильме «Москва слезам не верит»

Оттого и по сей день многие пересматривают советские хиты. Ведь даже вроде бы стандартная мелодрама о трех подругах, приехавших искать счастье и любовь в столице «Москва слезам не верит», стала культовой.

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Невероятно сложный процесс

Это заметили даже на Западе, вершиной успеха стал Оскар-1981 за лучший фильм на иностранном языке. И Рейган перед встречей с Горбачёвым не раз пересматривал картину. Всё пытался постичь загадочную русскую душу.

Впрочем, это совсем не означает, что фильм был безупречен. Уж чего-чего, а ляпов в «Москве...» хватало. Что поделать! Ведь производство кино – невероятно сложный процесс, требующий стыковки кучи творческих, технических и организационных моментов. Мы собрали несколько таких для вас, уважаемые читатели.

Итак, для начала одни из самых распространённых ляпов – со временем. Главная героиня фильма Катерина (великолепная Вера Алентова) в самом начале фильма идет явным вечером и летом по улице. Темно. Поскольку это широта Москвы, то должно быть не менее 21 часа.

Но когда она заходит в общежитие, где живёт, то оказывается что всего 19:20. Это время показывают часы в холле. Когда же через некоторое время её подруга Тоня (милейшая Раиса Рязанова) выходит с Николаем (опытнейший Борис Сморчков) из общежития, то часы указывают 20:20. Тоже «далековато» до темноты в Москве.

Изобретение режиссера: самоисчезающая шпатлёвка

Теперь кое-что о внешности героев нашего шедевра. Николай приходит к Антонине, дабы позвать её знакомиться с родителями, у Тони руки в шпатлёвке (она отделочник на стройке по сюжету). В следующий же момент руки у неё чудесным образом вымыты, а вместо шпателя – затирка. Киноволшебство в действии, одним словом.

Людмила (подруга Кати, незабываемая Ирина Муравьёва) заходит в подъезд профессора Тихомирова (вальяжный Михаил Зимин) в черных туфельках. В квартире профессора обувь у неё уже белая.

«Мистика!», — как говаривал герой совсем другого фильма.

У героя импозантного Олега Табакова, который играет здесь роль женатого любовника Катерины Володю, постоянно меняет местоположение обручальное кольцо. В машине он на правом безымянном. В квартире же оно уже на правом среднем пальце. Нет, мы знаем, есть мужья, которые при обиде на жён вообще снимают кольца, но...

Стихотворение в тему на 100%, но.. ещё не написано!

Есть в фильме ещё кое-какие «затыки» со временем, но уже более глобального характера. Начало фильма показывает, что Катерина возвращается в общежитие вечером, титр говорит нам, что это 1958 год.

Из одного из окон звучит хрестоматийная «Джамайка» в исполнении Робертино Лоретти. Однако, по свидетельствам очевидцев и музыковедов, песня эта на пластинке добралась до СССР лишь в начале 1960-х годов.

То же самое с Андреем Вознесенским. Он читает в том же году у памятника Маяковскому «Параболическую балладу». Помните:

«Судьба, как ракета, летит по параболе, Обычно во мраке и реже – по радуге» —?

Так вот, и этого стихотворения не было ещё в 1958 году. Советский поэт-шестидесятник напишет его годом позже. Хотя да, оно неплохо описывает перипетии судьбы главных героев...

На съемках даже сумочка нервничала

Идём дальше. В фильме появляется некто Гоша, он же Гога, он же Юрий (далее по списку, играет харизматичный Алексей Баталов).

Ему суждено стать той «печатью», что «закроет» круги страданий Кати: они полюбят друг друга. Может, героиня Алентовой чувствовала это и нервничала?

Во время сцены знакомства Кати с Гошей, сумка главной героини перемещается с места на место. При этом сама героиня сидит на месте. Передвигала от волнения?

В сцене пикника Катя повязала желтый платок свободным узлом... но это сначала. После он оказывается повязан как пионерский галстук.

Советский мужчина – скромный, да?

Другие «косяки», не связанные с героиней Алентовой. Например, когда Николай говорит с Гуриным, мужем Людмилы (суровый Александр Фатюшин), он в белой футболке. Которая не скрывает отсутствия у него наколок.

Однако в сцене, когда он приходит домой к Гоше, у него во всё плечо «татуха». Что изменилось за это время в фильме, так и остаётся непонятным.

А один из ляпов, возможно с подтекстом от создателей фильма, касается самого Гоши. Герой Баталова отвечает по сюжету Александре, что он зарабатывает куда больше её мамы Екатерины Александровны.

И это притом, что внешне скромная героиня Алентовой за годы, показанные в фильме, окончила институт, стала директором крупного предприятия и депутатом Моссовета. А Гога – вроде как обычный слесарь, живёт в общежитии без ремонта, но рассказывает истории про римских императоров и получается чуть ли не академик.

Юмор ли это создателей, самого Баталова? В общем неважно. Показная скромность у Гоши конечно есть, но к счастью, это не мешает счастливому итогу.

Но в целом – мощно!

В общем, кто хочет, тот недостатки отыщет. Достоинств у картины «Москва слезам не верит», как ни крути, куда больше.

Это мощная биографическая драма: героиня на протяжении десятилетий преодолевает почти любые препятствия. Получает образование, растёт по карьерной лестнице и становится профессионалом высокого уровня несмотря на все тяготы и разочарования.

Следовательно, в фильме есть и элементы производственной драмы; а это жанр в котором так были сильны советские киносоздатели. Но главное, это конечно, мелодраматическая линия. Тонко выписанные отношения людей – самый «цимус» работы Меньшова сотоварищи.

И именно по отношениям видно как растёт Катерина как личность. Так что тем кто не хотел смотреть мы можем сказать: надо. Советское кино и впрямь умело воспитывать. «Москва...» - один из показателей того, чем оно стало к 1980-м. Несмотря на все нарекания к ляпам, странным героям и длинному хронометражу.