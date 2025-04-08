Каннский кинофестиваль готовится объявить конкурсную программу

78-й Каннский кинофестиваль объявит свою конкурсную программу в ближайший четверг 10 апреля. Уже известно, что среди гостей-участников премьер ждут Тома Круза с очередным фильмом франшизы "Миссия невыполнима" - "Финальная расплата" режиссера Кристофера Маккуорри.

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Ожидается приезд таких звезд, как Уэс Андерсон, Ричард Линклейтер, Джим Джармуш, Скарлетт Йоханссон, Боно, Ари Астер… надежды синефилов высоки как никогда.

Надо сказать, главный фестиваль Европы давно не готовился к открытию в такой секретности. Обычно за месяц до старта он уже анонсировал пару-тройку сенсационных названий, но пока хранит молчание даже относительно состава жюри. Известно лишь имя президента жюри - актриса Жюльет Бинош.

На церемонии открытия 13 мая будет вручена почетная Золотая пальмовая ветвь ветерану актерского цеха Роберту Де Ниро, который в дальнейшем даст мастер-класс в зале "Дебюсси". "Я испытываю очень сильные чувства в связи с Каннским фестивалем, - сказал Де Ниро. - Особенно сегодня, когда столь многое в мире нас разделяет. Канны нас сближают, и это как вернуться домой". Актера действительно многое связывает с этим фестивалем: здесь он возглавлял жюри в 2011 году, а в 1976-м фильм "Таксист", где он сыграл главную роль, получил Золотую пальмовую ветвь.

Нынешние Канны обещают много нового. В частности, на территории Международной кинодеревни откроется секция Village Innovation, которая вместе с Immersive Market будет демонстрировать последние технические достижения в киноиндустрии, связанные с Искусственным интеллектом. Village Innovation, занимающая площадь около тысячи квадратных метров, будет включать павильон площадью 500 квадратных метров для переговоров, панелей и демонстраций, а также огромную террасу с видом на порт.