Какой легендарный советский фильм вызвал ярость в Ватикане

Сегодня мы расскажем вам об одном советском фильме, который волей судеб оказался незаслуженно забыт. А ведь в своё время он стал одним из самых кассовых в истории отечественного кинематографа: только за первый год проката в СССР его посмотрело порядка 30 миллионов зрителей. В чём ещё уникальность этого фильма? В том числе и в его сюжете, который однажды проклял папа римский Иоанн XXIII. Речь идёт, конечно же, о скандальной киноленте «Иванна». Читайте далее, чтобы узнать, почему Ватикан возненавидел этот фильм, в который его создатели вложили свой особенный смысл и историю…

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Сюжет фильма

Итак, режиссёром скандального фильма стал Виктор Ивченко, опытный и один из лучших в своём деле мастер. Сценарий к картине написал ещё один профессионал – Владимир Беляев, талантливый журналист и писатель.

Всё началось с того, что в 1944 году Беляева по долгу службы отправили в западную часть Украины с важной миссией: расследовать и рассказать о преступлениях фашистов. Кроме того, ему предстояло изучить, как некоторые местные жители предательски помогали оккупантам.

В итоге благодаря своим исследованиям журналист написал несколько совершенно невероятных и тяжёлых историй о том, как верующая девушка сотрудничала с некоторыми служителями Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), которые работали на немцев.

Сюжет фильма уходит своими корнями в 1940 год, когда Иванна, дочь грекокатолического священника Теодозия, стремится поступить во Львовский университет, открытый после того, как в стране была установлена советская власть. И вот здесь в жизни девушки начинаются сложности, которые и лягут в основу непростого и закрученного сюжета…

Секретарь приёмной комиссии, тщательно скрывающий свои националистические убеждения, заявляет Иванне, что она не может стать студенткой этого вуза из-за её «социального происхождения». В итоге девушка начинает испытывать к советской власти огромное недовольство, граничащее с лютой ненавистью. Об истинной причине отказа помалкивает и её жених, убеждённый униат Роман Герета.

В итоге Иванна обращается за поддержкой к главе УГКЦ митрополиту Андрею Шептицкому, который предлагает ей рассмотреть возможность принятия монашеского пострига.

С началом Великой Отечественной войны Львов оказывается под оккупацией фашистских войск. Иванна становится свидетелем, как служители церкви не просто сотрудничают с оккупационными властями, но участвуют в репрессиях против мирного населения.

Глядя на эти чудовищные истории, она не может оставаться в стороне и уходит в партизанский отряд. Вскоре об этом узнают униаты и объявляют на неё охоту. Фильм заканчивается тем, что Иванну ловят, отправляют под арест, жестоко пытают и в итоге казнят.

Актриса, которую нашли на улице

Что ни говори, а успех фильма во многом обеспечила великолепная игра актёров. Причём, мало кто знает, что актрису, которая сыграла Иванну, нашли совершенно неожиданно, фактически на улице. Это сделал ассистент режиссёра, который заметил студентку театрального института Инну Бурдученко на одной из улиц Киева.

Режиссёр искал молодую, энергичную девушку с яркой внешностью и жизнерадостным взглядом. Он предполагал, что актриса сможет сыграть и в другом амплуа – мученицу, которая оказалась под влиянием страшных и исторически-печальных событий. У Бурдученко не было большого актёрского опыта, но она показала выдающееся мастерство в своей роли. Вероятно, это была судьба: Инна с поразительной точностью смогла передать характер своей героини.

Праведник, который писал письма Гитлеру

А вот образ митрополита-католика Андрея Шептицкого сыграл Дмитрий Степовой, артист Полтавского театра драмы. Благодаря своему богатому актёрскому опыту, он мастерски передал образ священнослужителя, который на первый взгляд кажется благопристойным человеком с выдающимся интеллектом, однако на деле оказывается хитрым, злым, жестоким и беспощадным.

Трудность в создании этого персонажа заключалась в том, что митрополит Андрей Шептицкий был реальной исторической личностью, которая вызывала противоречивые оценки. Он известен своими письмами, которые он отправил Адольфу Гитлеру в 1941 году во время немецкой оккупации, а также письмом, адресованным Иосифу Сталину в 1944 году, когда советские войска вошли на территорию Западной Украины.

Известно, что во время оккупации священник оказывал помощь евреям. За это его неоднократно предлагали включить в список Праведников народов мира. Однако мемориальный институт Яд ва-Шем всегда отказывал в этом.

Причины такого решения назывались следующие: в 1941 году влиятельный митрополит, несмотря на просьбы раввина Львова, не смог остановить еврейские погромы. Плюс ко всему, двумя годами ранее, после установления советской власти, он жаловался в Ватикан на «еврейское засилье». Да и к тому же, как утверждалось, не все истории о спасении евреев были подтверждены достоверными доказательствами.

Самое странное, что до сих пор Шептицкого почитают как в Украинской грекокатолической церкви, так и среди украинских националистов.

Судьба героини и фильма

«Иванну» советские зрители приняли хорошо. Особенно критики отметили искреннюю игру Инны Бурдученко, которая смогла максимально правдоподобно передать все эмоции и переживания своей героини.

Молодой актрисе, которой тогда было всего 21 год, прочили успешную карьеру. Так оно и вышло: уже в следующем году режиссёр Анатолий Слесаренко позвал её на главную роль в фильме «Цветок на камне». Увы, но продолжить блестящую карьеру Инне было не суждено...

Дело в том, что в один из съёмочных дней произошла страшная трагедия. По сюжету героине Инны Бурдученко нужно было войти в горящий барак. В тот момент ничто не предвещало беды… Всё решила ошибка декораторов, из-за которой произошло обрушение барака. Это случилось именно в тот момент, когда в нём находилась Бурдученко...

Молодую артистку удалось вынести из огня, но из-за серьёзных ожогов она скончалась. Так и получилось, что в памяти зрителей она осталась юной красавицей Иванной.

Сам фильм тоже имел трагическую судьбу: в Польше его запретили к показу, а Папа Римский даже предал его анафеме. Поклонники актрисы шептались, что своей гибелью актриса обязана именно проклятью Иоанна XXIII…