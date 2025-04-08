«Пиковый постапокалипсис»: критики высоко оценили второй сезон «Одних из нас»
7 апреля зарубежные критики опубликовали обзоры второго сезона сериала «Одни из нас» — адаптации видеоигры The Last of Us Part 2 от студии Naughty Dog. Обозреватели уже посмотрели все семь эпизодов и поделились своим мнением о продолжении одного из самых популярных шоу последних лет.
В целом критики оценили второй сезон «Одних из нас» очень высоко: на агрегаторе Rotten Tomatoes проект рекомендуют к просмотру 93% журналистов. Они хвалят техническую реализацию сериала с кропотливой проработкой постапокалипсиса, отличной операторской работой, глубоким исследованием темы трайбализма и великолепной актёрской игрой основного каста.
Среди минусов критики вынесли неоднозначный финал, на котором резко обрывается сюжет продолжения, а также диссонанс между Беллой Рамзи и остальными актёрами: некоторые журналисты считают, что её персонаж до сих пор выглядит как 14-летняя Элли из первого сезона, а не более взрослая 19-летняя героиня из оригинальной игры.
Что пишут критики о втором сезоне «Одних из нас»
- "Второй сезон «Одних из нас» трогает и уничтожает зрителя в равных дозах. Это всё ещё пиковый постапокалипсис".
- "Актёрские работы всё ещё безупречны, особенно выделяются Педро Паскаль и Белла Рамзи. Мир сериала всё так же тщательно проработан, а темп и переживание за персонажей не имеют аналогов. Но очень трудно закончить просмотр сезона и не почувствовать себя недовольным".
- "У второго сезона «Одних из нас» есть проблемы. Но по своей сути шоу полно волшебства и ужаса родительства, а также чувства того, как трудно позволить детям стать личностями".
- "Это всё ещё лучшая адаптация видеоигр на ТВ. Но не стоит притворяться, что сериал «Одни из нас» полностью выходит за рамки оригинальной игры. Невозможно игнорировать дыру в центре шоу, где должны быть глубокие и проработанные вспомогательные персонажи".
- "Второй сезон «Одних из нас» оставляет двоякие впечатления. Он полон мастерства: от захватывающих поворотов сюжета и гостевых звёзд-знаменитостей до тщательно проработанных грибных монстров. Тем не менее он как будто сам не понимает, для чего его сняли".
Премьера второго сезона «Одних из нас» состоится 14 апреля в онлайн-кинотеатре Max.