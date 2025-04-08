Рецензия на сериал «Быть цыганом»

В онлайн-кинотеатре Okko 8 апреля выходит документальный Леонида Кулакова. «Лента.ру» рассказывает о сериале, который позволяет зрителю с головой окунуться в удивительный быт современных российских цыган.

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Полумрак сцены разгоняют несколько торшеров со старомодными абажурами. Они расставлены вокруг небанальных для стэндап-концерта декораций — автодома и цыганской кибитки. Но и выступление Леониду Кулакову предстоит необычное. Его монолог на сей раз выстроен вокруг экспедиции по современным местам жительства цыган — народа, разговору о котором неизменно мешают въедливые стереотипы.

Дата выхода: 8 апреля

Страна: Россия

Продолжительность: 5 серий

Режиссер: Владислав Кузнецов

Продюсеры: Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев

В ролях: Леонид Кулаков, Данил Сергеев, Георгий Цветков

Первым шагом по борьбе с этими клише стала остросюжетная криминальная драма Okko «Улица Шекспира». Ее героем стал столичный юрист в исполнении Дмитрия Чеботарева, которого обстоятельства вынудили вспомнить о своей цыганской идентичности. Сюжет, разыгранный с участием великолепных актеров (Игорь Золотовицкий, Игорь Грабузов), иллюстрирует разрыв между мирами — цыганским и всем остальным. Преодоление этого разрыва и стало задачей съемочной группы «Быть цыганом» и лично Леонида Кулакова.

«Быть цыганом» совмещает тревел-документалистику и стэндап — уникальное сочетание не только для российского кино, но и для всего мира. Формат ноу-хау диктует правила: ведущий «Быть цыганом» Кулаков — не просто проводник или говорящая голова, но полноценный герой сериала. Сам Леонид к своим 33 годам прошел длинный путь от команды КВН «Дети Кавказа» из Майкопа до собственного процветающего клуба на Патриарших Standup Patriki. Путешествие к цыганам для него — еще и возвращение в собственную юность. Например, эпизод с цыганской гадалкой заставляет комика вспомнить аналогичный случай из детства и даже немного понервничать.

Екатеринбург, Нижний Новгород, Подмосковье — география «Быть цыганом» вполне разнообразна. Однако в то же время создатели шоу не пытаются объять необъятное и не размывают выбранную проблематику

Даже напротив: если обычно российская документалистика иллюстрирует википедию и оперирует кроссвордными фактами, «Быть цыганом» предлагает прежде всего чувственное погружение в тему. Этого требует и жанр стэндапа, который по определению выполняет психотерапевтическую функцию и работает со стереотипами восприятия.

В отношении цыган такими стереотипами являются, с одной стороны, воровство и нечистоплотность, а с другой — образы, созданные в литературе и кинематографе. Первыми на ум здесь приходят советский сериал «Цыган» (имя героя Михая Волонтира Будулая стало нарицательным и звучит в шоу Okko), «Старуха Изергиль» и «Макар Чудра» Максима Горького (и снятый по мотивам этих рассказов фильм «Табор уходит в небо»), а также один герой Брэда Питта — боксер-виртуоз Микки О’Нил из «Большого куша» Гая Ричи. «Быть цыганом» не пытается напрямую похвалить или раскритиковать каждый из этих примеров стереотипной репрезентацией — скорее предлагает посмотреть на задокументированную в сериале жизнь и самостоятельно сделать выводы.

Среди персонажей сериала есть и боксерка-фотомодель, несколько музыкантов (включая одного хип-хоп-продюсера), конезаводчик и священник, чей путь к обретению веры лежал через темнейшие криминальные омуты. «Быть цыганом» выстроен вполне в духе своих героев — как пестрый калейдоскоп историй, который с каждой серией раскручивается все интенсивнее. Темп нарастает, как на цыганской свадьбе, — брачным обычаям в сериале посвящена отдельная серия. В глазах пестрит в том числе и буквально: от дорогих кортежей, подъезжающих на гуляния, от нарядов, которые шьет юная модельер Жасмин, от невероятных интерьеров, в которых предпочитают проживать свою яркую жизнь герои.

Украшенные эмблемой Versace мраморные лестницы — один из важнейших экспонатов «Быть цыганом»

И здесь необходимо лишний раз порадоваться, что проводником по этому безумному миру стал именно Леонид Кулаков. Во время экскурсий и разговоров с героями ему приходится изо всех сил держать лицо, но эти кадры хлестко смонтированы с итоговым монологом, в котором Кулаков уже не сдерживает своего чувства юмора. Ничего оскорбительного в его остротах, впрочем, нет — они призваны лишь облегчить для широкой публики первое знакомство с миром цыган (или, как они сами себя зовут, рома).

Впрочем, неверно думать, что «Быть цыганом» это только частный опыт Кулакова и съемочной группы. Среди важных экспертов в кадре — криминолог Данил Сергеев и цыгановед Георгий Цветков. Это те люди, которые не только помогают ведущему завоевать доверие героев, но и дают зрителю необходимую для точного восприятия сериала информацию. Здесь и исторические экскурсы, и кое-что об обычаях — скажем, коня с золотыми зубами на экране не будет, но его существование будет подробно описано и обосновано.

При всей своей легендарной разгульности цыгане — очень закрытый, толком не изученный народ, и сериал Okko не ставит перед собой задачи, что называется, закрыть тему. Однако его непреходящая ценность заключается именно в приглашении к разговору, в стремлении увлечь зрителя. Для этого соблюдены все необходимые условия: лаконичный сценарий, энергичный монтаж и безупречно выбранный ведущий. И нет никаких причин сомневаться в том, что без малого два часа в компании Кулакова и его новых знакомых сделают жизнь зрителей «Быть цыганом» значительно интереснее.