Китай может сильно ударить по американской киноиндустрии

В правительстве Китая заявили, что страна уже готовит ответ на действия президента США Дональда Трампа. Он пригрозил ввести дополнительный тариф в 50% на товары, импортируемые из Китая.

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По данным Минкоммерции Китая, страна не станет просто так принимать условия США и в ответ, к примеру, может запретить импорт американских фильмов. Это приведёт к тому, что картины не смогут зарабатывать деньги в Китае, и это сильно ударит по сборам.

"Соединённые Штаты угрожают повысить тарифы в отношении Китая — это повторная ошибка, которая в очередной раз обнажает шантажистскую суть американской стороны, с чем Китай никогда не смирится".

В первую очередь от запрета пострадают обычные граждане Китая, которые смотрят голливудские ленты. Затем это сильно скажется и на сборам картин, которые могут потерять сотни миллионов долларов из-за отсутствия китайского рынка.