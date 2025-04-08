Боевик «Новокаин» с Джеком Куэйдом вышел в онлайне

Сегодня боевик «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом вышел в цифре. Ленту уже можно посмотреть в онлайне на зарубежных онлайн-площадках.

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Лента рассказывает о скромном интроверте с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу. Он берётся за спасение любимой.

Режиссёрами картины выступили Дэн Берк и Роберт Олсен. Мировая премьера боевика состоялась 14 марта, и уже меньше чем через месяц картину выпустили в Сети.