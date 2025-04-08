Фантастический фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном вышел в онлайне

Фантастический фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли вышел сегодня в цифре. Ленту можно посмотреть в онлайне на различных зарубежных площадках.

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Сюжет ленты рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Вместе с Паттинсоном в ленте сыграли Марк Руффало, Тони Коллетт, Наоми Аки, Стивен Ян, Анамария Вартоломеи, Энгус Имри и другие актёры.

Фильм вышел в кинотеатральный прокат 7 марта. Через месяц ленту уже выпустили в интернете.