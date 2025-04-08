Расписание выхода седьмого сезона сериала «Черное зеркало»

Уже 10 апреля состоится премьера седьмого сезона антиутопического сериала «Чёрное зеркало». Шоу продолжит рассказывать истории в формате антологии, где каждый эпизод никак не связан с предыдущим, однако в центре сюжета вновь будут информационные технологии и их влияние на жизнь людей.

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В седьмой сезон сериала войдёт шесть эпизодов — все серии выйдут 10 апреля на Netflix с русской озвучкой и субтитрами. Одна из них выступит продолжением эпизода «USS Каллистер», которая вдохновлена шоу «Звёздный путь».

Расписание выхода седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало»