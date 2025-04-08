Расписание выхода седьмого сезона сериала «Черное зеркало»

Расписание выхода седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало»
Уже 10 апреля состоится премьера седьмого сезона антиутопического сериала «Чёрное зеркало». Шоу продолжит рассказывать истории в формате антологии, где каждый эпизод никак не связан с предыдущим, однако в центре сюжета вновь будут информационные технологии и их влияние на жизнь людей.
В седьмой сезон сериала войдёт шесть эпизодов — все серии выйдут 10 апреля на Netflix с русской озвучкой и субтитрами. Одна из них выступит продолжением эпизода «USS Каллистер», которая вдохновлена шоу «Звёздный путь».
Расписание выхода седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало»
- 1-я серия — 10 апреля
- 2-я серия — 10 апреля
- 3-я серия — 10 апреля
- 4-я серия — 10 апреля
- 5-я серия — 10 апреля
- 6-я серия — 10 апреля