Расписание выхода седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало»

Чемпионат.com

Уже 10 апреля состоится премьера седьмого сезона антиутопического сериала «Чёрное зеркало». Шоу продолжит рассказывать истории в формате антологии, где каждый эпизод никак не связан с предыдущим, однако в центре сюжета вновь будут информационные технологии и их влияние на жизнь людей.

Расписание выхода седьмого сезона сериала «Черное зеркало»
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В седьмой сезон сериала войдёт шесть эпизодов — все серии выйдут 10 апреля на Netflix с русской озвучкой и субтитрами. Одна из них выступит продолжением эпизода «USS Каллистер», которая вдохновлена шоу «Звёздный путь».

Расписание выхода седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало»

  • 1-я серия — 10 апреля
  • 2-я серия — 10 апреля
  • 3-я серия — 10 апреля
  • 4-я серия — 10 апреля
  • 5-я серия — 10 апреля
  • 6-я серия — 10 апреля
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