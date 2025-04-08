Фильм с участием группы "Звери" "Все, что тебя касается" выйдет в кино 10 апреля

ТАСС

Премьера приключенческого фильма "Все, что тебя касается" с участием группы "Звери" состоится 10 апреля. Как рассказал режиссер кинокартины Александр Войтинский, в будущем есть планы снять байопик о группе.

Когда выйдет фильм с участием группы «Звери»
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Войтинский рассказал, что вдохновением для создания фильма стал плакат на концерте группы Depeche Mode, который однажды увидел продюсер Василий Ровенский. "Он увидел девушку на концерте, была группа Depeche Mode, кажется. И там стояла девушка с плакатом:

"Мои родители познакомились на вашем концерте 18 лет назад". Это правда, это так было. И на самом деле такое происходит и в любой стране, и на очень многих концертах. Это место, где люди встречаются и где влюбляются", - сказал режиссер.

Войтинский отметил, что творчество группы "Звери" является неотъемлемой частью культуры. Поэтому возможный байопик о группе не затеряется среди множества других. "Так что я совершенно не беспокоюсь, мы сделаем классный байопик, но время его еще просто не пришло", - пояснил Войтинский.

Лидер группы Рома Зверь (настоящее имя - Роман Билык) не только поучаствовал в съемках вместе с коллективом, но и выступил в качестве продюсера, а также музыкального продюсера и композитора кинокартины.

Режиссером фильма выступил Александр Войтинский, который также является автором сценария вместе с Марией Матвеевой и фронтменом группы. Генеральным продюсером стал Максим Рогальский. Главные роли исполнили Маша Кошина, Олег Чугунов, Зоя Бербер и Виктор Хориняк.

"Все, что тебя касается" - романтическое драмеди о 17-летней Маше, которая узнает правду о своем отце и решает найти его. Для этого она отправляется в Москву на концерт группы "Звери", и встречает попутчика Сашу. Под хиты "Зверей" - "До скорой встречи", "Районы-кварталы" и другие песни группы - Маше и Саше предстоит преодолеть большой путь, чтобы достичь своих целей.

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Роман Билык
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Александр Войтинский
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