Сериал по «Чародейкам» находится в возможной разработке Disney

Вестником приятной новости стал Трей Каллауэй, выступавший в качестве консультанта в первом сезоне, а также являвшийся сценаристом двух серий, написанных им вместе с женой Нэнси Каллауэй (одной из трёх продюсеров первого сезона).

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На днях он принял участие в подкасте Radical Retro Rewind, где рассказывал о своей роли в создании первого сезона мультсериала «W.I.T.C.H.», а также поделился информацией о том, что Disney проводит встречи с создателями франшизы. Вероятно, зрителей ждёт игровая адаптация мультсериала о Стражницах Завесы для Disney+.

Тут следует остановиться и заметить, что сама студия Disney не давала официальных объявлений на этот счёт. Новые «Чародейки» могут так и остаться на этапе задумки, или оказаться во многих годах от реализации. К сожалению, иногда такие ранние обсуждения не приближают проект к реализации. Хитрость подобных публичных комментариев и разговоров заключается в привлечении внимания фанатов и возбуждении интереса к потенциальному возрождению франшизы. А ещё такие обсуждения наглядно демонстрируют руководству студий появившийся спрос и заинтересованную аудиторию, жаждущую ознакомиться с такой новинкой мира кино и анимации.

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