Про Пашу Техника снимут фильм

События вокруг смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя - Павел Ивлев) и последних недель его жизни лягут в основу фильма. О начале съемок было объявлено в Telegram-канале проекта "Выжившие".

© кадр из фильма «Октагон»

"В последние дни в Таиланде произошли события, вызвавшие множество слухов, хейта и обвинений. Считаю, что в произошедшем виноват один человек, который целенаправленно шел к очевидному финалу. Не раз говорил ему об этом лично", - отмечается в сообщении.

Отмечено, что свое мнение в фильме выскажут все, "кто принимал участие в последних событиях". Сроки выхода фильма на канале проекта на YouTube пока не определены.

В конце марта Паша Техник оказался в больнице на острове Пхукет (Таиланд) после предположительного отравления неизвестным веществом. Музыкант находился в коме несколько дней, его подключили к ИВЛ И ЭКМО, решался вопрос о рискованной перевозке пациента в Бангкок.

Он пережил клиническую смерть, но усилия врачей оказались тщетны - рэпер скончался 5 апреля.