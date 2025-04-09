Рецензия на фильм «Батя 2. Дед»

Фильм "Батя 2. Дед", в котором Евгений Цыганов играет Деда юного Макса, - продолжение популярного фильма "Батя". Новую комедию режиссера Ильи Учителя уже можно смотреть в кинотеатрах всей страны.

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По сюжету отец отправляет сына в деревню, потому что сам в этот момент надумал разводиться. Дед, для которого все уже потеряло смысл, потому что умерла его любимая жена, нашел то, ради чего стоит продолжать жизнь. Теперь он воспитывает внука. Так, как умеет: проверенными дедовскими способами.

Фильм проводит зрителей по большой семейной истории, которая началась еще в военные годы, когда молодой Дед ушел на фронт. Фактически охватывает три временных периода. Наши дни, 90-е годы прошлого века и времена Великой Отечественной войны. Евгений Цыганов играет героя в разных возрастах. Его превращение в старого Деда занимало на съемочной площадке два с половиной часа, над образом работали сразу шесть гримеров. Игра Цыганова - стержень новой картины. Он исполняет роль и себя молодого - солдата, который ищет определенную невесту - девушку, которая спасла его во время обстрела. А дед из Цыганова получился такой, который напоминает каждому из жителей нашей страны своих старших родственников. На финальных титрах - фотографии создателей фильма с их дедами, и в этот момент невозможно не прослезиться.

Также в фильме снимались: Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина и другие.

Прямая речь

Анастасия Талызина, актриса: