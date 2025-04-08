В России снимут свою версию бразильского сериала «Тайные истины»

Компания «Медиаслово» приобрела права на адаптацию популярного бразильского романтического сериала «Тайные истины» про скромную девушку, которая переезжает в столицу ради карьеры модели.

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В российской версии речь пойдёт о студентке московского вуза из провинции. Героиня устраивается в модельное агентство, чтобы заработать денег на жизнь — после этого в неё безответно влюбляется богатый женатый мужчина. Всё это готовит девушке много препятствий, с которыми она будет пытаться справиться сама.

Адаптацией займётся та же команда, которая снимала отечественный вариант турецкого хита «Постучись в мою дверь». В 2024 году сериал вошёл в топ-3 лучших премьер по итогам сезона.

В Бразилии «Тайные истины» занимают первое место по просмотрам и лидируют в рейтинге современных драматических сериалов.