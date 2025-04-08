Появился русский трейлер фильма «Сны о ней»

В Сети появился трейлер нового фильма номинанта на премию "Оскар" Начо Вигалондо "Сны о ней" (Daniela Forever) - сочетания научной фантастики и романтики.

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Главный герой картины по имени Николас (Генри Голдинг) не может прийти в себя после смерти любимой девушки Даниэлы (Беатриче Гранно). В надежде справиться со своим горем он становится участником клинических испытаний сна, во время которых снова и снова встречается с возлюбленной. Осознанные сновидения позволяют ему создать идеальные отношения с покойной, в результате чего Николас становится заложником выдуманного мира.

Роли в картине исполнили Аура Гарридо ("Наоборот"), Рубен Очандиано ("Яростный волк"), Натали Поса ("Марко"), Франк Фейс ("Операция "Английский квартал"), Годелив Ван ден Брандт ("В поисках любви") и другие.

Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто-2024. Фильм также был представлен на кинофестивале в Сиджесе и на Fantastic Fest-2024 в Техасе, где Вигалондо ("Временная петля", "Азбука смерти", "Открытые окна") был отмечен специальной наградой за вклад в жанровое кино.

По итогам первых показов картина получила положительные отзывы от критиков и экспертов, отметивших необычную концепцию и актёрскую игру. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет 83%.

"Сны о ней" стали первым фильмом постановщика за восемь лет - его предыдущая полнометражная картина, комедия "Моя девушка - монстр", выходила в 2016 году. Три года спустя по его сценарию был снят фантастический триллер "Райские холмы" с Миллой Йовович.

Российская премьера назначена на 22 мая.