Рецензия на фильм «Любовь Советского Союза»

Фильм «Любовь Советского Союза» предсказуемо вырос в сериал и в увеличенном хронометраже тоже выглядит весьма эффектно. В визуальном отношении все это действительно впечатляет, как и должно быть, когда телеформат и большой метр выступают единым целым. Но, возможно, кто-то надеялся и на прорывы в области драматургии.

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В фильме и сериале весьма вольно и без упоминания знаменитых фамилий пересказана биография знаменитой советской актрисы Валентины Серовой. Первый муж — летчик-испытатель Анатолий Серов, второй — поэт и драматург Константин Симонов, в окружении — сильные мира сего той эпохи. Получился, конечно, совсем не байопик, и сами создатели честно говорят, что это скорее сказка с оглядкой на эстетику «Унесенных ветром».

Полнометражный фильм многие, и не без оснований, упрекали в том, что события разворачиваются как будто на ускоренной перемотке. В сериале скорость вполне человеческая, плюс добавились совсем не лишние сюжетные линии. Но сказка осталась сказкой, хотя ей, вероятно, и хотели придать признаки драмы.

При создании сказочного мира, особенно довоенной Москвы, все ответственные за красоту проделали работу, вероятно, не меньшую, чем требуется на проектах про инопланетян. Москва похожа на конструктивистский рай (в кадре есть даже здания, которые остались лишь проектами), интерьеры созданы словно для лучших журналов по декору, люди, включая советское Политбюро, выглядят так, будто они только что с подиума. Естественно, передовая советская молодежь рассекает по городу мечты на кабриолете, и вокруг нет вообще ничего некрасивого.

С учетом исторических реалий предвоенных лет все это и правда напоминает эффектную утопию, ну или материал из возможных учебников по истории. Ассоциации с классическим Голливудом в данном случае очень даже правильные. «Фабрика грез» в свое время отчасти помогла американцам пережить Великую депрессию, любуясь в кинотеатрах красотой и идеальными романами. Может быть, «Любовь Советского Союза» тоже для кого-то станет терапией. Или нужны лекарства посильнее?

МИНАЕВ В БЕГАХ

В команде последователей знаменитого телепутешественника Юрия Сенкевича случилось пополнение. Теперь среди разъезжающих по разным странам с целью показать что-нибудь интересное оказался Сергей Минаев со своим шоу «Минаев-трэвел».

На фоне многих коллег из программ этого формата Сергей Сергеевич выглядит весьма солидно. И дело не только в телосложении. Все-таки Минаев - писатель, сценарист, главный редактор журнала, а не какой-нибудь блогер-самоучка. Конечно, далеко не всем писателям, сценаристам и главредам имеет смысл работать телеведущими. Внимательный и критически настроенный зритель в большинстве таких случаев сразу съязвит: «Вы зачем в телевизор залезли? Там и без вас бывает не до смеха!»

Впрочем, к Минаеву в телевизоре претензий немного. Вот он вальяжно гуляет по Стамбулу, слегка наряжается, рассуждает про османское престолонаследие, ну а чтобы не испугать публику историческими погружениями, не забывает о местах съемок сериала «Великолепный век» и всякой локальной вкусной экзотике.

Но даже закусывающий Минаев больше напоминает учителя с неформальной манерой преподавания, чем типичного для современных трэвел-шоу ведущего, который куда-то несется с палкой для селфи или камерой гоу-про. Удивительно, как немного сейчас нужно для того, чтобы у программы появился просветительский флер. Ну, или хотя бы исчез привкус второсортного таблоида.