Почему Disney решила прекратить снимать киноадаптации старых мультфильмов

Кинокомпания Disney начала снимать адаптации старых мультфильмов 15 лет назад. После успеха «Алисы в стране чудес» компания решила не останавливаться на этом и выпустить фильмы о всех принцессах. Однако сейчас директора корпорации решили отказаться от этой стратегии, по крайней мере, на некоторое время, и все из-за провала новой «Белоснежки». Но обо всем по порядку.

Фильм должен был стать легендарным проектом, но все пошло не плану. «Белоснежка» стала одной из самых затратных проектов компании и, по прогнозам должна, была заработать 300 миллионов долларов. Но из-за конфликта двух главных актрис, а также травли и хейта в сети большую премьеру фильма пришлось отменить. В итоге картина провалилась в прокате, заработав лишь 170 миллионов. Оценки зрителей тоже оказались плохими: фильм набрал рекордно низкий рейтинг на сайте IMDb, получив всего 1.6 баллов из 10.

Вся эта история заставила Disney серьезно задуматься. После такого фиаско они не хотят рисковать и столкнутся с очередной неудачей. Именно поэтому они решили пока что не снимать новые киноадаптации. Об этом заявляет издание «The Hollywood Reporter». По данным их источника, следующим на очереди была «Рапунцель: Запутанная история». Но вряд ли мы увидим ее экранизацию в ближайшие несколько лет.

«Пока неизвестно, будет ли мультфильм двигаться дальше или подвергнется творческому переосмыслению», — говорит инсайдер издания.

Одна часть пользователей сети рады этому решению, так как они давно хотели, чтобы кинокомпания фокусировалась на новых историях, а не снимала неудачные перезапуски старых фильмов. А остальные считают, что киноадаптации тоже могут стать успешными, если режиссеры будут придерживаться оригинала, а не менять внешность или другие важные аспекты персонажей и сюжета. Зрители думают, что ситуацию может спасти фильм «Лило и Стич», который выйдет уже в мае этого года. После просмотра трейлера поклонники остались довольны, ведь пока что адаптация очень похожа на оригинальный мультфильм.