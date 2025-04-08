Вышел новый тизер российского мультфильма «Грузовички»

Кинопрокатная компания "Вольга" представила новый тизер грядущего мультфильма "Грузовички" о мире, населённом большими говорящими машинами. В минутном ролике вновь появляется главный герой, карьерный грузовичок Саня, а также его родители.

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По сюжету Саня, ни разу не покидавший пределы родного карьера, знакомится с городскими жителями - КАМАЗиком и поливальной машиной. Новые друзья открывают ему новый удивительный мир, которому угрожает проснувшийся в горах вулкан. Героям предстоит понять, как справиться со стихией и убедить остальные грузовички объединиться, чтобы предотвратить катастрофу.

Режиссёр фильма - Дмитрий Грачёв ("Вычислитель", "С новым годом, мамы!"), автор сценария - Анна-Лиза Техменёва ("Вредная привычка").

О запуске новой анимационной франшизы стало известно в декабре 2024 года. Создатели не планируют ограничиваться одним мультфильмом - зрителей ждет целая мультипликационная вселенная, героями которой станут не только грузовички.

Премьера первой картины запланирована на 30 апреля 2026 года.