Вышел русский трейлер триллера «Жажда славы»

Появились постер и трейлер драматического триллера "Жажда славы" с Джонатаном Мейджорсом. В российский кинопрокат картина выйдет 8 мая.

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В центре сюжета- бодибилдер Киллиан, который мечтает о славе. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание попасть на обложки журналов становится опасной одержимостью. Как анонсировано "Жажды славы" - это тревожный драматический триллер в духе "Таксиста" и "Джокера".

Главную роль в фильме исполнил Джонатан Мейджорс, скандал вокруг которого на время остановил продвижение ленты. Ранее "Жажда славы" с успехом была показана на фестивале Sundance и получила высокие оценки критиков и зрителей, а студия Searchlight была готова продвигать ленту на "Оскар".

Усилиями прокатчика Briarcliff Entertainment ("Ученик. Восхождение Трампа", "Догмен") фильм получил дату релиза в США. В картине сыграли также Хейли Беннетт, Харрисон Пейдж, Майкл О"Херн, Харриет Сэнсом Харрис. Режиссером проекта выступил Элайджа Байнум.