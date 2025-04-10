Режиссер «Minecraft в кино» ответил, появится ли у фильма сиквел

Приключенческая комедия "Minecraft в кино", вызвавшая сильный отклик у почитателей оригинальной игры и собравшая рекордные кассы в США, получит продолжение.

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В интервью изданию Deadline режиссёр Джаред Хесс ("Наполеон Динамит", "Суперначо", "Зачинщики") заявил, что картина находится в планах и в ней точно появится Алекс - одна из ключевых персонажей Minecraft. Она присоединится к Стиву, которого снова сыграет Джек Блэк ("Джуманджи: Новый уровень"). По словам постановщика, роль Алекс будет не менее значимой.

«В мире Minecraft столько неизведанного, что хочется продолжить», — сказал Хесс.

Премьера фильма состоялась 4 апреля 2025 года, после чего он стремительно ворвался в топ-10 самых кассовых экранизаций игр в истории, также продемонстрировав один из лучших стартовых показателей среди всех проектов студии - общие сборы по всему миру превысили 300 миллионов долларов.

Сеансы "Minecraft в кино" печально прославились буйными зрителями, которые не только громко себя вели, но и всячески мешали просмотру другим посетителям кинозалов. Ситуация обострилась благодаря новому TikTok-тренду - стоит персонажу Блэка произнести фразу "Куриный жокей", как все срываются со своих мест, начинают выкрикивать другие фразы из фильма и забрасывать пол попкорном.

Несмотря на то, что режиссёр считает происходящее "уморительным", многие зрители и сотрудники кинозалов так не считают, поэтому владельцы кинотеатров в разных странах уже предупредили, что особо буйных зрителей будут выгонять из зала.

В качестве профилактической меры некоторые кинотеатры ввели новое требование: лицам несовершеннолетнего возраста разрешается просмотр ленты только в сопровождении родителей. В противном случае подростки не будут допускаться к просмотру.