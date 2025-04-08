Что известно о сериале «Беспринципные в Питере»

Сериал «Беспринципные в Питере», 2025 год: что известно о спин-оффе популярного комедийного шоу
Весной 2025 года состоится премьера «Беспринципных в Питере». Это спин-офф «Беспринципных» — комедийного сериала о приключениях столичной элиты, живущей в районе Патриарших прудов. На этот раз место действия переместится в Санкт-Петербург, а в центре истории окажется не обаятельный ловелас, а сильная женщина. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и детали сюжета нового шоу, а также рассказывает, какие знакомые герои вновь появятся на экране.
«Беспринципные в Питере»: главное
- Страна: Россия
- Жанр: комедия, мелодрама
- Режиссер: Заур Засеев
- Когда выйдет: весна 2025 года Где смотреть: онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD»
- Сколько серий: 8
- Длительность одной серии: 45-50 минут
- Франшиза: «Беспринципные»
- Основа: снято по мотивам рассказов Александра Цыпкина
- В главных ролях: Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Анна Ковальчук, Владимир Яглыч
Дата выхода
Первые новости о релизе петербургского спин-оффа «Беспринципных» появились в сентябре 2024 года. Тогда стало известно, что премьера нового сериала запланирована на 2025 год. Точную дату выхода сообщили в трейлере проекта, который вышел в марте 2025 года.
Сериал «Беспринципные в Питере» выйдет на экраны 24 апреля 2025 года
В этот день в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» появится первая серия проекта. Первый сезон шоу будет состоять из восьми сорокапятиминутных эпизодов — новые серии будут появляться на стриминге каждую пятницу. Финал «Беспринципных в Питере» покажут 12 июня.
Пока неизвестно, покажут ли новый спин-офф «Беспринципных» в телеэфире. Оригинальное шоу транслировали на ТНТ — однако пока канал не выпустил никаких анонсов, связанных с потенциальной телепремьерой.
По данным «Кинопоиска», «Беспринципные в Питере» — один из самых ожидаемых российских сериалов 2025 года. Выхода шоу ждет около полумиллиона пользователей сервиса.
График выхода всех серий
- 1 серия 24 апреля 2025
- 2 серия 1 мая 2025
- 3 серия 8 мая 2025
- 4 серия 15 мая 2025
- 5 серия 22 мая 2025
- 6 серия 29 мая 2025
- 7 серия 5 июня 2025
- 8 серия 12 июня 2025
Трейлер
Первый трейлер сериала «Беспринципные в Питере» появился на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры» 21 марта 2025 года — всего за месяц до выхода первой серии шоу.
Сюжет
«Беспринципные» — это шоу о жизни московской элиты, которое крутится вокруг так называемых Патриков (то есть Патриарших прудов, одного из самых модных районов Москвы).
Забавные истории объединены общим сюжетом и персонажами, но чаще всего выглядят как сборник отдельных новелл. Обаятельный ловелас Славик (Павел Деревянко), который так или иначе знаком со всеми героями, с юмором комментирует происходящее, даже когда не принимает непосредственного участия в событиях.
Главной героиней сериала «Беспринципные в Питере» станет генеральская жена Валентина Хадякова — одна из ключевых героинь оригинального шоу
Петр Фоменко) все же смогли построить в финале четвертого сезона «Беспринципных», рушится. Валя и Хадяков в очередной раз поссорились — настолько сильно, что обиженная женщина велит генералу не приближаться на пушечный выстрел. Она уезжает из Москвы в Петербург — город высоких чувств и искусства. Валя решает поселиться в культурной столице, чтобы круто изменить свою жизнь: найти новых друзей и приключения.
Валя решает перечеркнуть все, что было в прошлом, и начинает новую жизнь в прекрасном городе Санкт-Петербурге Кристина Бабушкина играет Валентину Хадякову в сериале «Беспринципные в Питере»
Расстроенный Хадяков топит горе в работе: теперь он вечно в командировках. Мужчина дал себе зарок не вступать в отношения и не нарушает его — даже несмотря на то, что женщины постоянно пытаются соблазнить импозантного генерала.
Создатели и производство
О санкт-петербургском спин-оффе «Беспринципных» впервые заговорили в сентябре 2023 года. Тогда продюсерский центр «Плюс Студия» провел ежегодную презентацию своих будущих проектов — в списке шоу, которые находятся в разработке, находилось шоу с подзаголовком «Непреклонный возраст». Это отсылка на название сборников рассказов писателя Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные истории». Именно юмористические произведения Цыпкина легли в основу всей франшизы «Беспринципных».
Изначально новый сериал должен был называться «Беспринципные. Непреклонный возраст». Название «Беспринципные в Питере» появилось только весной 2025 года
Более детальная информация о спин-оффе появилась через год после первого анонса. «Беспринципных в Питере» снял режиссер Заур Засеев. Ранее он работал над третьей и четвертой частью «Елок», а также выступал продюсером комедии «Кухня. Последняя битва».
Сценаристами проекта стали Александр Цыпкин, Владимир Васильев и Екатерина Богомолова. Цыпкин и Васильев трудились над оригинальными «Беспринципными», а Богомолова выступала сценаристом драматического сериала «Общага». В роли оператора выступил Вячеслав Лисневский («Жизнь жизнь», второй сезон «Контейнера».
Съемки шоу стартовали 3 сентября 2024 года — Александр Цыпкин поделился информацией об этом в своих социальных сетях.
«Надеюсь, в свое время создадим вам прекрасное настроение», — обратился писатель к поклонникам франшизы.
Локациями для съемок стали известные туристические места Санкт-Петербурга, а также модные рестораны и бары Северной столицы.
«Как вы понимаете, Петербург мог сколько угодно попытаться скрываться от нас, но карма есть карма, теперь «Беспринципные» будут и в этом сакральном месте, кто кого, как говорится», — Александр Цыпкин писатель, сценарист сериала «Беспринципные в Питере».
Съемки проходили и в Москве. Съемочный процесс завершился 13 ноября 2024 года — об этом в своих соцсетях сообщила продюсерская компания Mediaslovo, которая отвечает за производство проекта вместе с яндексовской «Плюс Студией».
Актеры и роли
Центральной героиней нового сериала стала Валентина Хадякова — своенравная жена неверного генерала, которая выступает на сцене под псевдонимом Валя Люкс и мечтает о жизни мировой поп-дивы. Сильную женщину, которая использует измены мужа в своих интересах, вновь сыграет актриса Кристина Бабушкина («Звезда»).
Зрители также увидят супруга Валентины — генерал-майора Федеральной таможенной службы Петра Александровича Хадякова в исполнении Николая Фоменко («День радио»).
В спин-оффе появятся как другие герои из оригинальных «Беспринципных», так и совершенно новые персонажи. В касте вновь много звездных имен: на этот раз к актерскому составу присоединились Владимир Яглыч, Стася Милославская, Игорь Верник и другие.
Кто сыграет в сериале «Беспринципные в Питере»
- Павел Деревянко («Домашний арест») — Славик, обаятельный врун и бабник, в оригинальном сериале играет роль рассказчика;
- Анна Слю («Краткий курс семейной жизни») — Ольга, новая возлюбленная Славика;
- Надежда Михалкова («Батя») — Вера, карьеристка, влюбленная в своего начальника;
- Павел Табаков («Колл-центр») — Паша, творческий авантюрист;
- Аглая Тарасова («Холоп 2») — Юля, подруга Паши;
- Ксения Утехина («Небесная команда») — Аленка, простая деревенская девушка, переехавшая в Москву. Впервые появилась в полнометражном фильме «Беспринципные в деревне»;
- Александр Балуев («Собор») — Федор Иванович, отец Аленки;
- Ирина Пегова («Прогулка») — Дарья, жена Федора и мать Аленки;
- Анна Ковальчук («Мастер и Маргарита») — Лена, ревнивица, новая подруга Валентины;
- Владимир Яглыч («Мы из будущего») — Александр, летчик, муж Лены;
- Роман Васильев («Любовь Советского Союза») — Андрей, художник из Санкт-Петербурга;
- Стася Милославская («Огонь») — Вика, экскурсовод;
- Игорь Верник («Игры») — Гена;
- Александра Ребенок («Первый номер») — Анна, жена Гены.
В касте сериала также заявлены Павел Ворожцов (Михаил), Максим Лагашкин («Жуки»), Марина Доможирова (Катя) и Карина Зверева (Лариса).
Также в «Беспринципных в Питере» зрители увидят автора оригинальной идеи шоу — Александра Цыпкина. Он уже появлялся во втором сезоне «Беспринципных» с небольшим камео (играл писателя, которому Славик рассказывал о своих похождениях). На этот раз Цыпкин перевоплотиться в некоего чиновника.