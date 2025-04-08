Сериал «Беспринципные в Питере», 2025 год: что известно о спин-оффе популярного комедийного шоу

Lenta.ru

Весной 2025 года состоится премьера «Беспринципных в Питере». Это спин-офф «Беспринципных» — комедийного сериала о приключениях столичной элиты, живущей в районе Патриарших прудов. На этот раз место действия переместится в Санкт-Петербург, а в центре истории окажется не обаятельный ловелас, а сильная женщина. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и детали сюжета нового шоу, а также рассказывает, какие знакомые герои вновь появятся на экране.

Что известно о сериале «Беспринципные в Питере»
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«Беспринципные в Питере»: главное

Дата выхода

Первые новости о релизе петербургского спин-оффа «Беспринципных» появились в сентябре 2024 года. Тогда стало известно, что премьера нового сериала запланирована на 2025 год. Точную дату выхода сообщили в трейлере проекта, который вышел в марте 2025 года.

Сериал «Беспринципные в Питере» выйдет на экраны 24 апреля 2025 года

В этот день в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» появится первая серия проекта. Первый сезон шоу будет состоять из восьми сорокапятиминутных эпизодов — новые серии будут появляться на стриминге каждую пятницу. Финал «Беспринципных в Питере» покажут 12 июня.

Пока неизвестно, покажут ли новый спин-офф «Беспринципных» в телеэфире. Оригинальное шоу транслировали на ТНТ — однако пока канал не выпустил никаких анонсов, связанных с потенциальной телепремьерой.

По данным «Кинопоиска», «Беспринципные в Питере» — один из самых ожидаемых российских сериалов 2025 года. Выхода шоу ждет около полумиллиона пользователей сервиса.

График выхода всех серий

  • 1 серия 24 апреля 2025
  • 2 серия 1 мая 2025
  • 3 серия 8 мая 2025
  • 4 серия 15 мая 2025
  • 5 серия 22 мая 2025
  • 6 серия 29 мая 2025
  • 7 серия 5 июня 2025
  • 8 серия 12 июня 2025

Трейлер

Первый трейлер сериала «Беспринципные в Питере» появился на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры» 21 марта 2025 года — всего за месяц до выхода первой серии шоу.

Сюжет

«Беспринципные» — это шоу о жизни московской элиты, которое крутится вокруг так называемых Патриков (то есть Патриарших прудов, одного из самых модных районов Москвы).

Забавные истории объединены общим сюжетом и персонажами, но чаще всего выглядят как сборник отдельных новелл. Обаятельный ловелас Славик (Павел Деревянко), который так или иначе знаком со всеми героями, с юмором комментирует происходящее, даже когда не принимает непосредственного участия в событиях.

Главной героиней сериала «Беспринципные в Питере» станет генеральская жена Валентина Хадякова — одна из ключевых героинь оригинального шоу

Петр Фоменко) все же смогли построить в финале четвертого сезона «Беспринципных», рушится. Валя и Хадяков в очередной раз поссорились — настолько сильно, что обиженная женщина велит генералу не приближаться на пушечный выстрел. Она уезжает из Москвы в Петербург — город высоких чувств и искусства. Валя решает поселиться в культурной столице, чтобы круто изменить свою жизнь: найти новых друзей и приключения.

Валя решает перечеркнуть все, что было в прошлом, и начинает новую жизнь в прекрасном городе Санкт-Петербурге Кристина Бабушкина играет Валентину Хадякову в сериале «Беспринципные в Питере»

Расстроенный Хадяков топит горе в работе: теперь он вечно в командировках. Мужчина дал себе зарок не вступать в отношения и не нарушает его — даже несмотря на то, что женщины постоянно пытаются соблазнить импозантного генерала.

Создатели и производство

О санкт-петербургском спин-оффе «Беспринципных» впервые заговорили в сентябре 2023 года. Тогда продюсерский центр «Плюс Студия» провел ежегодную презентацию своих будущих проектов — в списке шоу, которые находятся в разработке, находилось шоу с подзаголовком «Непреклонный возраст». Это отсылка на название сборников рассказов писателя Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные истории». Именно юмористические произведения Цыпкина легли в основу всей франшизы «Беспринципных».

Изначально новый сериал должен был называться «Беспринципные. Непреклонный возраст». Название «Беспринципные в Питере» появилось только весной 2025 года

Более детальная информация о спин-оффе появилась через год после первого анонса. «Беспринципных в Питере» снял режиссер Заур Засеев. Ранее он работал над третьей и четвертой частью «Елок», а также выступал продюсером комедии «Кухня. Последняя битва».

Сценаристами проекта стали Александр Цыпкин, Владимир Васильев и Екатерина Богомолова. Цыпкин и Васильев трудились над оригинальными «Беспринципными», а Богомолова выступала сценаристом драматического сериала «Общага». В роли оператора выступил Вячеслав Лисневский («Жизнь жизнь», второй сезон «Контейнера».

Съемки шоу стартовали 3 сентября 2024 года — Александр Цыпкин поделился информацией об этом в своих социальных сетях.

«Надеюсь, в свое время создадим вам прекрасное настроение», — обратился писатель к поклонникам франшизы.

Локациями для съемок стали известные туристические места Санкт-Петербурга, а также модные рестораны и бары Северной столицы.

«Как вы понимаете, Петербург мог сколько угодно попытаться скрываться от нас, но карма есть карма, теперь «Беспринципные» будут и в этом сакральном месте, кто кого, как говорится», — Александр Цыпкин писатель, сценарист сериала «Беспринципные в Питере».

Съемки проходили и в Москве. Съемочный процесс завершился 13 ноября 2024 года — об этом в своих соцсетях сообщила продюсерская компания Mediaslovo, которая отвечает за производство проекта вместе с яндексовской «Плюс Студией».

Актеры и роли

Центральной героиней нового сериала стала Валентина Хадякова — своенравная жена неверного генерала, которая выступает на сцене под псевдонимом Валя Люкс и мечтает о жизни мировой поп-дивы. Сильную женщину, которая использует измены мужа в своих интересах, вновь сыграет актриса Кристина Бабушкина («Звезда»).

Зрители также увидят супруга Валентины — генерал-майора Федеральной таможенной службы Петра Александровича Хадякова в исполнении Николая Фоменко («День радио»).

В спин-оффе появятся как другие герои из оригинальных «Беспринципных», так и совершенно новые персонажи. В касте вновь много звездных имен: на этот раз к актерскому составу присоединились Владимир Яглыч, Стася Милославская, Игорь Верник и другие.

Кто сыграет в сериале «Беспринципные в Питере»

  • Павел Деревянко («Домашний арест») — Славик, обаятельный врун и бабник, в оригинальном сериале играет роль рассказчика;
  • Анна Слю («Краткий курс семейной жизни») — Ольга, новая возлюбленная Славика;
  • Надежда Михалкова («Батя») — Вера, карьеристка, влюбленная в своего начальника;
  • Павел Табаков («Колл-центр») — Паша, творческий авантюрист;
  • Аглая Тарасова («Холоп 2») — Юля, подруга Паши;
  • Ксения Утехина («Небесная команда») — Аленка, простая деревенская девушка, переехавшая в Москву. Впервые появилась в полнометражном фильме «Беспринципные в деревне»;
  • Александр Балуев («Собор») — Федор Иванович, отец Аленки;
  • Ирина Пегова («Прогулка») — Дарья, жена Федора и мать Аленки;
  • Анна Ковальчук («Мастер и Маргарита») — Лена, ревнивица, новая подруга Валентины;
  • Владимир Яглыч («Мы из будущего») — Александр, летчик, муж Лены;
  • Роман Васильев («Любовь Советского Союза») — Андрей, художник из Санкт-Петербурга;
  • Стася Милославская («Огонь») — Вика, экскурсовод;
  • Игорь Верник («Игры») — Гена;
  • Александра Ребенок («Первый номер») — Анна, жена Гены.

В касте сериала также заявлены Павел Ворожцов (Михаил), Максим Лагашкин («Жуки»), Марина Доможирова (Катя) и Карина Зверева (Лариса).

Также в «Беспринципных в Питере» зрители увидят автора оригинальной идеи шоу — Александра Цыпкина. Он уже появлялся во втором сезоне «Беспринципных» с небольшим камео (играл писателя, которому Славик рассказывал о своих похождениях). На этот раз Цыпкин перевоплотиться в некоего чиновника.

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