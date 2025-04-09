Режиссер объяснил, почему ремейки не прижились в российском кино

Режиссер и артист Игорь Угольников объяснил, почему ремейки российских картин не пользуются популярностью у зрителя. Он уверен, снимать новые версии старых фильмов стоит только в том случае, если гарантирован успех.

В российском кинематографе ремейки не пользуются такой популярностью как, например, в Америке. По мнению режиссера и народного артиста РФ Игоря Угольникова, это в первую очередь связано с тем, что переделанные на новый лад картины редко получаются удачными.

Кроме того, российский зритель помнит и любит классику отечественного кинематографа, поэтому новые версии воспринимаются прохладно.

При этом Угольников считает, что снимать ремейки можно, например, чтобы привлечь молодую аудиторию, или в случае, когда гарантирован успех, так как картина сделана с душой и профессионально.

Ранее сообщалось, премьера недели, картина «Батя 2. Дед», в которой главную роль играет Евгений Цыганов, возглавила российский прокат в выходные. Всего за уикенд фильм собрал в РФ и СНГ 543,5 миллиона рублей.