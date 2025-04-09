Названа дата выхода фильма «Angry Birds в кино 3»

Издание Deadline раскрыло дату премьеры фильма «Angry Birds в кино 3». Заниматься распространением картины, в отличие от первых двух частей, будет не Sony, а Paramount Pictures.

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Постановщиком триквела выступит Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма. Другие подробности пока не раскрываются.

Известно, что Джейсон Судейкис (озвучил Реда) и Джош Гэд (озвучил Чака) вернутся к своим ролям. Новых персонажей озвучат Эмма Майерс, Кеке Палмер и Тим Робинсон.

Первые две части собрали неплохую кассу в прокате и полюбились многим фанатам Angry Birds. Притом оценить проекты смогли и те, кто не играл в культовых «Злых Птичек».