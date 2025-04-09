Появились первые кадры продолжения фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Sony Pictures опубликовала первые кадры продолжения фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». На них можно увидеть взрослых Дженнифер Лав Хьюитт, Фредди Принца и других актёров из оригинальной ленты 1998 года.
Первые кадры фильма
Режиссёром ленты выступает Дженнифер Кейтин Робинсон. Авторами сценария выступили Кейтин Робинсон и Сэм Лански.
Сюжет оригинала рассказывал про четырёх друзей, которые ночью случайно сбили пешехода во время движения по прибрежной дороге. В панике они решают выбросить тело в океан и клянутся никогда больше не вспоминать об этом инциденте. Однако год спустя они начинают получать загадочные сообщения от человека, который знает о совершённом преступлении.
Триллер выйдет в зарубежный прокат 18 июля.