Что известно о комедии «По-братски»

В Архангельске закончились съемки "народной комедии" "По-братски". В кинопрокат картина выйдет в начале декабря 2025 года, а в январе 2026-го будет доступна в онлайн-кинотеатрах.

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В центре сюжета - две супружеские пары. Бубликов и Лебедевы вынуждены отправится в совместное путешествие в Нежногорье.

Одна пара на грани развода, а вторая собирается весело провести каникулы. Тем не менее всех героев ждут веселые приключения, невероятные открытия и северные красоты.

Главные роли в комедии исполнят Варвара Щербакова, Денис Бунин, Илья Коробко и Ирина Темичева. В фильме также сыграют Анна Ардова, Владимир Селиванов и Михаил Полицеймако.

Режиссерами проекта выступили Филипп Абрютин и Оксана Лахно ("Саня, газуй!", "Команда мечты", "Звезды мне укажут путь").