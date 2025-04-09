Звезда «Гарри Поттера» снимется в фильме Кантемира Балагова

Британский актер Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в фильмах о Гарри Поттере, примет участие в проекте Кантемира Балагова «Варенье из бабочек», пишет Deadline.

Уточняется, что артист воплотит в картине одну из главных ролей. Также в фильме появятся такие актеры, как Барри Кеоган («Солтберн», «Банши Инишерина») и Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six», «Безумный Макс: Дорога ярости»).

Сюжет будет развиваться на фоне черкесской общины Нью-Джерси и расскажет историю подростка, отец и тетя которого управляют бизнесом в затруднительном положении. Когда схемы семьи приводят к неудаче, главный герой берет на себя бремя чужих ошибок, взрослея быстрее, чем он того хотел бы.

Картина станет первой англоязычной работой Балагова, который ранее представил фильм «Дылда». Ожидается, что новый фильм завершат к участию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2026 году, напоминает «Радиоточка НСН».