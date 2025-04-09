Завершились съемки сериала о Брежневе и Брандте

Появились фото со съёмок исторического сериала "Дорогой Вилли", который расскажет о дружбе Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта.

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Сюжет основан на материалах, которые известный телеведущий и документалист Игорь Прокопенко собирал в течение 20 лет. Он же написал сценарий в соавторстве с Дмитрием Новоселовым.

События развернутся в шестидесятых годах прошлого века. Разведке СССР во время обострения отношений с западным блоком становится известно о том, что США готовится нанести удар с военных баз, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером Брандтом.

Режиссёр - Владимир Щегольков. Брежнева сыграл народный артист России Сергей Маковецкий. В ролях также: Кирилл Кяро, Сергей Марин, Алексей Розин, Владимир Конкин, Андрей Градов, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Александра Богданова, Александр Штендлер, Мариэтта Цигаль-Полищук и другие.

За производство отвечают компании "Формат ТВ", "Студия ЧеховЪ", KION, PREMIER и РЕН ТВ при поддержке Института развития интернета.

Жанр позиционируется как политический детектив, в сериале будет 4 эпизода.