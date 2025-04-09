Экранизация романа «Семейное счастье»: что из этого вышло

Фильм "Семейное счастье" сняла режиссер Стася Толстая. Она же - и автор сценария, написанного по этому произведению Льва Толстого, которое впервые экранизировали.

© Российская Газета

На днях стало известно, что картина вошла в основной конкурс 47-го Московского международного кинофестиваля, который будет проходить в Москве с 17 по 24 апреля. Это второй фильм Стаси после провокационной драмы "Тайное влечение" с Найком Борзовым, которую также впервые показывали на ММКФ, но в конкурсе "Русские премьеры" два года назад.

"Семейное счастье" - это драма о сложном мире супружеских отношений. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга.

Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость. Главные роли играют Евгений Цыганов и дебютантка Евгения Леонова. Также в фильме снялись Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценёв и другие. Генеральный продюсер картины - Алексей Учитель.

Евгений Цыганов, актер:

"Поскольку главная героиня "Семейного счастья" - молодая девушка, то, мне кажется, режиссеру Стасе Толстой было несложно найти в этом произведении тему, которая волнует именно её, чтобы взяться за этот неподъемный труд, а именно - переложить роман на киноязык и приблизиться к автору. Для меня роман "Семейное счастье" перекликается с более поздними произведениями Толстого - "Анной Карениной" и "Крейцеровой сонатой". Но если Каренина трагически погибает под поездом, а Позднышев убивает свою жену, не выдержав ревности, то в "Семейном счастье" Толстой дает героям второй шанс и надежду. Мечту о прощении".

Стася Толстая, режиссер:

"В нашем современном мире, где идеал счастья часто упрощается, исследование Толстым нюансов в любви и семейной жизни кажется поразительно современным. Масштаб человеческого чувства достигает невероятных размеров. Я старалась снимать фильм о том, как наш выбор формирует нашу жизнь. О том, что настоящая любовь - это любовь, обогащенная опытом, и выбор одного и того же человека каждый день. Удивительно точно Толстой рассказывает историю от лица юной девушки, точно под микроскопом наблюдая ее переход от романтического идеализма к более разочарованному, "взрослому" взгляду на брак. На мой взгляд, это сильно резонирует в наше время".

Тем временем

Режиссер Юрий Быков экранизирует роман "Воскресение" Льва Толстого

Сразу два масштабных сериала по произведениям русских классиков находятся сейчас в разработке.

Первое - "Повести Белкина" Александра Пушкина. Автор сценария и режиссер - Анна Матисон. Съемки начнутся в 2026 году. За экранизацию романа "Воскресение" Льва Толстого возьмется кинорежиссер Юрий Быков. И это будет, по сути, первая экранизация в творчестве режиссера таких картин, как "Лихие", "Метод", "Дурак" и других.

Съемки "Воскресения" запланированы уже в этом году. Кто будет играть Катюшу Маслову и другие роли, пока неизвестно. Напомним, что в СССР была популярна экранизация романа "Воскресение" с Тамарой Семиной в роли Катюши Масловой 1960 года.